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धमतरी के दोनों प्रवेश द्वारों पर बनेंगे भव्य स्वागत गेट, 10 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार

धमतरी: राष्ट्रीय राजमार्ग-30 से धमतरी शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को आने वाले समय में शहर की एक नई और भव्य तस्वीर देखने को मिल सकती है. शहर के दोनों प्रमुख प्रवेश द्वारों पर आलीशान स्वागत गेट बनाने की योजना तैयार की जा रही है. इसके लिए महापौर रामू रोहरा ने प्रस्ताव तैयार कराया है. प्रस्तावित योजना पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. महापौर का प्रयास है कि इस योजना को राज्य सरकार से मंजूरी दिलाकर शहर को एक आकर्षक पहचान दी जाए.

राष्ट्रीय राजमार्ग-30 धमतरी को रायपुर, कांकेर, जगदलपुर, बस्तर और ओडिशा सहित कई प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ता है. ऐसे में धमतरी में प्रवेश करने वाले लोगों के स्वागत के लिए शहर के दोनों छोर पर भव्य प्रवेश द्वार बनाने की परिकल्पना की गई है. पहला प्रवेश द्वार संबलपुर के पास अटल परिसर की ओर और दूसरा श्यामतराई की तरफ बनाया जाना प्रस्तावित है.

धमतरी मेयर रामू रोहरा प्रवेश द्वार के बारे में बताते हुए (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्वागत गेट में झलकेगी धमतरी की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान

महापौर रामू रोहरा के मुताबिक, इन स्वागत द्वारों को केवल सजावटी गेट तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इनके जरिए धमतरी की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी सामने लाया जाएगा. गेट की डिजाइन में शहर की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी और मां अंगारमोती को प्रमुखता से दर्शाने की योजना है. इसके साथ ही धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध धमतरी की कृषि पहचान और धर्मनगरी के गौरव को भी जगह दी जाएगी. इतना ही नहीं, धमतरी के पुराने लकड़ी कारोबार और उस दौर को भी इस परिकल्पना में शामिल किया जाएगा, जब यहां से रेल के माध्यम से लकड़ी देश-विदेश तक पहुंचाई जाती थी. यानी स्वागत द्वार धमतरी के अतीत, आस्था और वर्तमान पहचान का एक खूबसूरत संगम होंगे.

तीन फोरलेन सड़कों के साथ बदलेगी शहर की तस्वीर

महापौर रामू रोहरा ने कहा कि आने वाले समय में धमतरी एक नए स्वरूप में नजर आएगा. शहर में तीन-तीन फोरलेन सड़कों को स्वीकृति मिल चुकी है और उन पर काम भी शुरू हो गया है. जब शहर की सड़कें फोरलेन के रूप में विकसित होंगी तो शहर के प्रवेश द्वार भी उसी स्तर के भव्य और आकर्षक होने चाहिए. उन्होंने कहा कि धमतरी में प्रवेश करते ही लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि वे एक ऐसे शहर में आ रहे हैं, जिसकी अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है. इसी सोच के साथ एक कंपनी को स्वागत द्वार की आकर्षक डिजाइन तैयार करने के लिए कहा गया है.

धमतरी में बनेंगे स्वागत गेट (ETV Bharat Chhattisgarh)

8 से 10 दिन में राज्य सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव

महापौर ने बताया कि स्वागत द्वारों की प्राथमिक लागत करीब 10 करोड़ रुपये आंकी गई है. प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर अगले 8 से 10 दिनों के भीतर राज्य सरकार को भेजने की तैयारी है. उन्होंने कहा कि यह उनकी प्राथमिकता में शामिल है और वे धमतरी की जनता को इस योजना का स्वरूप दिखाकर इसे स्वीकृत कराने का पूरा प्रयास करेंगे.