ETV Bharat / state

धमतरी बिग ब्रेकिंग : कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के घर ED की रेड

धमतरी : गुरुवार सुबह उस समय हलचल बढ़ गई, जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की टीम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के औद्योगिक वार्ड स्थित निवास पर दबिश दी. सुबह से ही ED के अधिकारी उनके घर के भीतर दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच में जुटे हुए हैं. ईडी के 4 अधिकारी और 4 सुरक्षा बलों के जवान कांग्रेस नेता के घर पहुंचे हुए है. रामगोपाल अग्रवाल फिलहाल जेल में है.

ED की टीम दो अलग-अलग गाड़ियों से रामगोपाल अग्रवाल के निवास पहुंची. टीम के साथ सुरक्षा बल भी मौजूद है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करीब आठ सदस्यीय टीम कार्रवाई कर रही है. घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. बताया जा रहा है कि ED की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में सामने आए कथित शराब घोटाला, कोल घोटाला और कस्टम मिलिंग से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में हो सकती है. हालांकि, अभी तक जांच एजेंसी की ओर से इस कार्रवाई को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

धमतरी में ईडी की दबिश (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं रामगोपाल अग्रवाल

रामगोपाल अग्रवाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लंबे समय तक संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं और पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष भी रहे हैं. उनके निवास पर ED की कार्रवाई की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है.

धमतरी में रामगोपाल अग्रवाल के घर ईडी (ETV Bharat Chhattisgarh)

9 जुलाई को रामगोपाल अग्रवाल हुए थे गिरफ्तार

शराब घोटाला, कोयला घोटाला और कस्टम मिलिंग मामले के आरोपी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल पिछले 3 साल से फरार चल रहे थे. ईओडब्ल्यू एसीबी ने उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था. 8 जुलाई को रामगोपाल अग्रवाल से ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने पूछताछ की. उसके बाद उन्हें 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया.