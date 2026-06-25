धमतरी में नशे का नेटवर्क ध्वस्त: हेरोइन तस्करी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
पुलिस की कोशिश है कि नशे का कारोबार करने वाले मेन सप्लायर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 25, 2026 at 7:34 AM IST
धमतरी: नशे का धंधा करने वाले तस्करों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है. इसके बावजूद नशे के सौदागर लगातार युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने से बाज नहीं आ रहे हैं. धमतरी पुलिस ने कुछ दिनों पहले 4.76 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ एक स्मगलर को गिरफ्तार किया था. पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद अब पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क को आर्थिक सहयोग देने और संसाधन उपलब्ध कराने वाले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी अभिनय तिवारी उर्फ लवली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि मामले में फरार मुख्य सप्लायर हैप्पी सरदार की तलाश जारी है.
नशे का नेटवर्क ध्वस्त
पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर जिले भर में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और बिक्री के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में थाना सिटी कोतवाली पुलिस को यह महत्वपूर्ण सफलता मिली है.
दरअसल, 19 जून 2026 को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश कुमार साहू उर्फ बोनसी को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से पुलिस ने 4.76 ग्राम हेरोइन (चिट्टा), नगदी रकम, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल सहित करीब 2.30 लाख मूल्य की संपत्ति जब्त की गई. इस मामले में धारा 21(क), 29 एवं 27-ए एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई.
पूछताछ के बाद न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी मुकेश साहू से पूछताछ की गई. मेमोरेण्डम कथन और अन्य तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली. जांच में सामने आया कि अभिनय तिवारी उर्फ लवली इस पूरे अवैध कारोबार में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. वह हेरोइन खरीदने के लिए रकम उपलब्ध कराता था और उसी के निर्देश पर नशीले पदार्थ मंगवाए जाते थे.
राजनांदगांव से हेरोइन लाकर बेचने का आरोप
पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चार दिन पूर्व गिरफ्तार आरोपी मुकेश साहू को राजनांदगांव से हेरोइन लाने के लिए नगद राशि और मोटरसाइकिल भी अभिनय तिवारी ने ही उपलब्ध कराई थी. पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से प्रकरण में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अभिनय तिवारी उर्फ लवली पूर्व में भी हेरोइन तस्करी से जुड़े मामले में गिरफ्तार हो चुका है. आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. गिरफ्तार आरोपी अभिनय तिवारी उर्फ लवली, उम्र 37 साल, आमातालाब रोड, गली नंबर 4, थाना सिटी कोतवाली, जिला धमतरी का निवासी है.
धमतरी पुलिस नशे के कारोबार की जड़ों तक पहुंचने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है. इस मामले में हेरोइन सप्लाई नेटवर्क से जुड़े फरार आरोपी हैप्पी सरदार की तलाश की जा रही है. साथ ही पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है. अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी: शैलेंद्र पांडेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, धमतरी
जल्द पकड़ा जाएगा मास्टरमाइंड-पुलिस
पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है. लगातार हो रही धरपकड़ से यह संकेत मिल रहा है कि धमतरी पुलिस अब केवल छोटे तस्करों तक सीमित न रहकर पूरे सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में काम कर रही है.