धमतरी DPL season 7 में रामपुर वार्ड की जीत, हजारों खेल प्रेमियों का दिखा उत्साह

मॉर्निंग क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित DPL सीजन 7 का आखिरी मैच शहर के रामपुर वार्ड और हटकेशर वार्ड के बीच खेला गया.

Dhamtari DPL Season 7
धमतरी प्रीमियर लीग (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 10:54 AM IST

Updated : January 27, 2026 at 11:04 AM IST

धमतरी: DPL सीजन 7 का आखिरी और फाइनल मैच के साथ समापन हो गया है. रामपुर वार्ड ने जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया है. मिशन ग्राउंड में दूधिया रोशनी के साथ इस मैच को देखने हजारों खेल प्रेमियों का देर रात तक जमावड़ा लगा था.

रामपुर वार्ड को डीपीएल में मिली जीत

मॉर्निंग क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित DPL सीजन 7 का आखिरी मैच शहर के रामपुर वार्ड और हटकेशर वार्ड के बीच खेला गया. जहां रामपुर वार्ड टीम ने पहली बैटिंग कर 145 रन का टारगेट दिया. वहीं हटकेशर वार्ड की टीम ने आखिरी दम तक जोर लगाया लेकिन 10 विकेट और 76 रन बनाकर मैदान छोड़ना पड़ा. इस दौरान दोनों ही वार्डो के खेल प्रेमी मैदान में ढोल और आतिशबाजी कर टीमों का उत्साह बढ़ाते नजर आए.

Dhamtari DPL Season 7
धमतरी डीपीएल फाइनल मैच (ETV Bharat Chhattisgarh)

विजेता टीम को 2 लाख कैश और ट्रॉफी

मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के सदस्यों ने बताया कि धमतरी जिले में खेल को बढ़ावा देने इस प्रकार के आयोजन किये जाते हैं. इस बार रामपुर वार्ड की टीम ने जीत दर्ज कराई है. विजेता टीम को 2 लाख कैश और डीपीएल ट्रॉफी दी गई है वहीं उप विजेता टीम को 1 लाख कैश और ट्रॉफी दी गई है.

धमतरी प्रीमियर लीग (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस दौरान मैच देखने धमतरी वन विभाग डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव, नगर निगम महापौर रामू रोहरा, सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी भी पहुंचे.सभी ने दोनों ही टीमों का हौसला बढ़ाया. धमतरी में खेल को बढ़ावा देने एक सर्वसुविधायुक्त खेल मैदान की आवश्यकता होने की बात आयोजन समिति ने की है.

शांतिपूर्ण माहौल में हुआ डीपीएल

धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने कहा कि डीपीएल क्रिकेट मैच का आयोजन सालों से हो रहा है. शांतिपूर्ण माहौल में क्रिकेट मैच होना बहुत बड़ी बात है. उन्होंने कहा कि बिना पुलिस की ड्यूटी के मैच शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है. मेयर ने कहा कि निश्चित रूप से किसी एक टीम को विजेता बनना है, बाकी को हार माननी है. खेल भावना से खेला गया यह खेल धमतरी में इतिहास बनाता है.

आने वाले समय में इससे भी बड़ा आयोजन हो इसके लिए प्रयास किया जाएगा और किसी बड़े स्टेडियम में खेल कराया जाए इसका प्रयास रहेगा- रामू रोहरा, मेयर, धमतरी

मॉर्निंग क्रिकेट क्लब ने डीपीएल का किया आयोजन

युवा नेता आनंद पवार ने कहा कि मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में आयोजित "धमतरी प्रीमियर लीग" के समापन अवसर पर खेल प्रेमियों में आपसी भाईचारा देखने को मिल रहा है. हजारों की संख्या में खेल प्रेमी यहां पहुंचे हुए हैं.

आयोजन समिति को बधाई देते हैं कि धमतरी के खेल प्रेमियों को मंच और मैदान देकर उनके खेल प्रतिभा को आगे बढ़ा रहे है- आनंद पवार, युवा नेता

रामपुर वार्ड को तीसरी बार मिली जीत

रामपुर वार्ड से विजेता रहे टीम के सदस्य राजा देवांगन ने कहा कि धमतरी जिला डीपीएल क्रिकेट का बेसब्री से इंतजार करता है और यह सातवां सीजन है, जिसमें रामपुर वार्ड ने तीसरी बार जीत हासिल की है. बॉयज ग्राउंड के जितने क्रिकेटर है यह सब की जीत है.

धमतरी प्रीमियर लीग में 32 टीमों ने लिया हिस्सा

आयोजन समिति के सकुश गुप्ता ने बताया कि धमतरी प्रीमियर लीग धमतरी विधानसभा का रात्रि कालीन टूर्नामेंट है, जिसमें डीपीएल के सातवें सीजन में धमतरी के 20 वार्डों की टीम और धमतरी विधानसभा के 12 ग्राम पंचायतों की टीम ने प्रतियोगिता में भाग लिया. टोटल 32 टीमों ने क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया.

Dhamtari DPL Season 7
धमतरी डीपीएल में रामपुर वार्ड की जीत (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी प्रीमियर लीग का उद्देश्य

सकुश गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम करवाने का उद्देश्य शहर में स्वच्छ खेल का माहौल तैयार करना है. खिलाड़ियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना है. आजकल के युवा नशे में डूबते जा रहे हैं, उनको नशे से निकाल कर खेल के प्रति आगे बढ़ाना है.

गुप्ता ने हारे हुए टीमों को संदेश दिया कि आने वाले समय में और भी अच्छा करें, जो गलतियां अभी हुई है उसे अगले टूर्नामेंट में सुधार कर खेलें. सकुश गुप्ता ने कहा कि धमतरी में एक ही मैदान नहीं बल्कि सारे खेलों के लिए मैदान की जरूरत है. यहां मल्टी लेवल का स्टेडियम बनना चाहिए. जिसमें सारे खेल की फैसिलिटी एक ही जगह मिल सके, जिससे धमतरी में खेल के प्रति माहौल बने. धमतरी के युवा बाहर जाकर खेल रहे हैं वह धमतरी में ही अपनी खेल की प्रतिभा को दिखाएं.

Last Updated : January 27, 2026 at 11:04 AM IST

