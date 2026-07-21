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मामूली विवाद में युवक की हत्या, दो दोषियों को उम्रकैद, धमतरी जिला अदालत का फैसला

इस केस में धमतरी पुलिस की तुरंत कार्रवाई और मजबूत विवेचना को फैसले की अहम वजह माना गया है. एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और मजबूत गवाहों के आधार पर ऐसा केस तैयार किया, जिससे कोर्ट में आरोप साबित हुए और दोनों आरोपियों को अदालत ने दोषी माना. जिसके बाद अदालत ने कठोर सजा सुनाई.

धमतरी : डेढ़ साल पहले हुए मर्डर केस में धमतरी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामूली विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या करने वाले दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा अदालत ने दोनों दोषियों पर 500-500 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

31 जनवरी 2025 की घटना

मामला 31 जनवरी 2025 की रात का है. शंकर ढीमर अपने साथी रितेश पेंडरिया के साथ मराठापारा में आयोजित एक छठी कार्यक्रम में शामिल होने गया था. भोजन करने के बाद दोनों मराठा मंगल भवन के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे. इसी दौरान आरोपी मोनू उर्फ कुई ध्रुव और जन्मदेव सोरी वहां पहुंचे. पुरानी रंजिश को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपियों ने चाकू से शंकर के सीने, पेट और जांघ पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर रूप से घायल शंकर को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

धमतरी पुलिस ने तेज जांच की

घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में सामने आया कि घटना से दो-तीन दिन पहले मृतक द्वारा आरोपी के मामा की साइकिल वापस नहीं किए जाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 351(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज कर जांच पूरी की. उसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुलिस द्वारा जुटाए गए प्रत्यक्ष साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा. इन्हीं मजबूत तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 500-500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. साथ ही विचारण अवधि के 529 दिनों का समायोजन भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत दिया गया.

यह फैसला धमतरी पुलिस की निष्पक्ष, त्वरित और प्रभावी विवेचना का परिणाम है. गंभीर अपराधों में वैज्ञानिक जांच, मजबूत साक्ष्य संकलन और प्रभावी अभियोजन के कारण ही न्यायालय से दोषियों को कठोर सजा दिलाई जा सकी. पुलिस का उद्देश्य हर गंभीर अपराध में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना और अपराधियों में कानून का भय कायम करना है- शैलेंद्र पांडेय, एएसपी

धमतरी के पुलिसकर्मियों की एसपी ने की तारीफ

इस केस में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को लेकर धमतरी की एसपी भावना गुप्ता ने तारीफ की है. उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट विवेचना और दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर निरीक्षक राजेश मरई को पुरस्कृत किया जाएगा. धमतरी पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी गंभीर अपराधों में त्वरित कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और मजबूत अभियोजन के जरिए अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा.