अर्नब चक्रवाती तूफान का खतरा बढ़ा, 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवा, हो जाएं अलर्ट
धमतरी कलेक्टर ने किसानों को अर्नब तूफान को लेकर अलर्ट किया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 10:34 PM IST
धमतरी: अर्नब साइक्लोन के संभावित असर को देखते मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है. इसे देखते हुए धमतरी जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने किसानों सहित जिले के लोगों से सतर्क रहने और अपनी जान-माल की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है.
धमतरी कलेक्टर ने किसानों को किया अलर्ट
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए किसानों को अपनी फसल सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए. जिन किसानों की फसल कट चुकी है, वे जल्द से जल्द उसका उठाव कर सुरक्षित स्थान पर रख लें. खेतों में खड़ी फसल को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत है. उन्होंने किसानों को फिलहाल नई बुवाई से बचने की सलाह दी है, ताकि संभावित बारिश से नुकसान को कम किया जा सके.
अर्नब तूफान के खतरे से रहें सतर्क- कलेक्टर
कलेक्टर ने आशंका जताई कि मौसम खराब होने की स्थिति में हवा की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऐसे में लोगों को बिजली के खंभों, तारों और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी गई है. उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें. साथ ही, जलाशयों और पानी वाले स्थानों के आसपास जाने से बचें, क्योंकि बारिश की स्थिति में गंगरेल बांध से पानी छोड़ा जा सकता है. पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर रखने की अपील की गई है.
जरूरत पड़ी तो स्कूल और आंगनबाड़ी भी होंगे बंद
मौसम की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन शैक्षणिक संस्थानों को लेकर भी नजर बनाए हुए है. कलेक्टर ने कहा कि यदि 28 और 29 अक्टूबर को अत्यधिक बारिश होती है, तो स्थिति के अनुसार स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है. हालांकि, इस संबंध में फैसला मौसम की स्थिति और जरूरत को देखते हुए लिया जाएगा.
राहत और बचाव की तैयारी तेज
संभावित बारिश और साइक्लोन के असर से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. कलेक्टर के मुताबिक, गंगरेल बांध में जल प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए स्टोरेज की व्यवस्था रखी गई है, ताकि बारिश होने पर पानी का प्रबंधन किया जा सके.
मौसम संबंधी चेतावनी को न करें नजरअंदाज
आपात स्थिति से निपटने के लिए तीन कैंप चिह्नित किए गए हैं. इसके अलावा कमांड कंट्रोल रूम तैयार किया गया है और एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखा गया है. जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई जा सकती है. कलेक्टर ने बताया कि सीएसईबी, नगर निगम, राजस्व विभाग और जिला पंचायत सहित संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है. प्रशासन की नजर अब 28 और 29 अक्टूबर के मौसम पर है. लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम संबंधी चेतावनियों को गंभीरता से लें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें.