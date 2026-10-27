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अर्नब चक्रवाती तूफान का खतरा बढ़ा, 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवा, हो जाएं अलर्ट

अर्नब तूफान को लेकर धमतरी कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV BHARAT )

धमतरी: अर्नब साइक्लोन के संभावित असर को देखते मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है. इसे देखते हुए धमतरी जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने किसानों सहित जिले के लोगों से सतर्क रहने और अपनी जान-माल की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है.

धमतरी कलेक्टर ने किसानों को किया अलर्ट कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए किसानों को अपनी फसल सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए. जिन किसानों की फसल कट चुकी है, वे जल्द से जल्द उसका उठाव कर सुरक्षित स्थान पर रख लें. खेतों में खड़ी फसल को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत है. उन्होंने किसानों को फिलहाल नई बुवाई से बचने की सलाह दी है, ताकि संभावित बारिश से नुकसान को कम किया जा सके.