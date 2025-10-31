ETV Bharat / state

धमतरी में डिजिटल हुआ जिला प्रशासन, शासन आपके द्वार का रथ रवाना, लोगों को मिलेगी मदद

डिजिटल कार्य को मिलेगी रफ्तार: जिला प्रशासन ने अनोखी पहल करते हुए एक वाहन तैयार किया है जिसमें डिजिटल संबंधी सभी कार्य आसानी से हो पाएंगे. धमतरी जिला प्रशासन ने ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों के नागरिकों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से शासन आपके द्वार परियोजना की शुरुआत की है. शुक्रवार को कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने इस रथ को कलेक्टोरेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

धमतरी: वनांचल जिले धमतरी में कई ऐसे गांव है जहां पर शासन की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है. ऐसे लोग दर दर भटकने को मजबूर होते हैं. उन्हें शासन से जुड़े कागजात बनवाने के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. यही वजह है कि जिला प्रशासन ने शासन आपके द्वार रथ को रवाना किया है. जो लोगों को जागरुक करने का काम करेगा.

क्या है शासन आपके द्वार रथ की खासियत: कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि अब ग्रामीणों को प्रमाण पत्र, पेंशन आवेदन, आधार अपडेट, किसान पंजीयन, राजस्व संबंधी सेवाओ सहित 39 प्रमुख शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए शहर या ब्लॉक मुख्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं होगी. सेवाएं सीधे उनके ग्राम पंचायत स्तर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी. जिसके लिए एक विशेष मोबाइल वैन को शासन आपके द्वार रथ के रूप में तैयार किया गया है, जो निर्धारित तिथियों पर विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचेगा.

यह वैन नागरिकों से आवेदन प्राप्त कर संबंधित विभागों तक भेजेगा और शीघ्र समस्या का हल करना सुनिश्चित करेगा. जिस दिन यह रथ किसी ग्राम पंचायत में पहुंचेगा, उस दिन विभागों द्वारा उसी स्थान पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि मौके पर ही नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

धमतरी के कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शासन आपके द्वार पहल से विभागों के बीच समन्वय बेहतर होगा. इससे लोगों को मिलने वाली सेवाओं की गति में भी इजाफा होगा. यह परियोजना सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की पहुंच को सशक्त करेगा.