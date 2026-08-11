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धमतरी में फिर बुलडोजर एक्शन, पोटियाडीह गांव में चला पीला पंजा

धमतरी : पोटियाडीह गांव में करीब 2 एकड़ जमीन पर अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली. इसके बाद प्रशासन ने जमीन पर डाली गई मिट्टी और स्ट्रक्चर को हटाने की कार्रवाई की है. ग्रामीणों की लगातार शिकायत के बाद प्रशासनिक अमला पोटियाडीह गांव पहुंचा जहां करीब 2 एकड़ जमीन पर कथित तौर पर अवैध तरीके से प्लाटिंग की तैयारी की जा रही थी. मौके पर बुलडोजर चलाकर प्लाटिंग के लिए डाली गई मिट्टी और बनाए गए स्ट्रक्चर को हटाया गया है.

ग्रामीणों ने बताया कि जमीन पर मिट्टी डालकर रास्ता बनाया जा रहा था. खंभा गाड़कर प्लाटिंग की तैयारी भी थी. ग्रामीणों ने ने बताया कि प्लाटिंग की वजह से पानी की निकासी प्रभावित हो सकती है और बारिश के मौसम में गांव में जलराव हो सकता है, इसलिए प्रशासन से इसकी शिकायत की गई.

धमतरी में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

हरकत में धमतरी जिला प्रशासन

ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन हरकत में आया. हल्का पटवारी से भी रिपोर्ट मांगी गई. जांच के बाद संबंधित लोगों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया. तय समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बुलडोजर एक्शन का निर्णय लिया गया. इसके बाद प्रशासन की टीम पोटियाडीह गांव पहुंची और अवैध प्लाटिंग के लिए तैयार किए गए हिस्से पर पीला पंजा चला.

एसडीएम पीयूष तिवारी ने बताया कि ग्रामीणों से अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी. शिकायत के आधार पर हल्का पटवारी से जांच रिपोर्ट ली गई. इसके बाद संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन समय पर जवाब नहीं आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की. मौके पर करीब 2 एकड़ क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की सूचना मिली थी. प्लाटिंग के लिए जो भी स्ट्रक्चर और मिट्टी का काम किया गया था, उसे बुलडोजर की मदद से हटाया गया है.