ऑनलाइन गेम की लत पूरी करने डाटा इंट्री ऑपरेटर ने किया 8 लाख से ज्यादा का गबन
डाटा इंट्री ऑपरेटर ने जनपद पंचायत कार्यालय के सरकारी चेक चुराए और उनमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर घटना को अंजाम दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 23, 2026 at 7:44 AM IST
धमतरी: धमतरी एएसपी शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि 16 जनवरी 2026 को जनपद पंचायत मगरलोड की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने थाना मगरलोड में सरकारी पैसों के गबन की लिखित शिकायत दर्ज कराई. जिसमें बताया गया कि जनपद पंचायत कार्यालय मगरलोड में पदस्थ डाटा इंट्री ऑपरेटर धमेन्द्र साहू ने वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी की है.
साढ़े 8 लाख से ज्यादा का गबन
डाटा इंट्री ऑपरेटर धर्मेंद्र पर आरोप है कि उसने जनपद पंचायत कार्यालय के 6 शासकीय चेक चोरी कर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्या ठाकुर के फर्जी हस्ताक्षर कर कुल 8 लाख 52 हजार 795 रुपये की राशि को अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक के खातों में ट्रांसफर किया. इन पैसों का उसने अपने निजी काम के लिए उपयोग किया. इस रिपोर्ट पर थाना मगरलोड में धारा 305 (ई), 318(4), 338, 336, 340 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई.
धमतरी पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
धमतरी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. प्रार्थी और गवाहों के कथन दर्ज किए गए. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भैसमुंडी और शाखा मेघा से लेन-देन संबंधी दस्तावेज प्राप्त किए गए. RTGS के जरिए आरोपी ने फर्जी हस्ताक्षर से जारी पत्रों की जांच की गई. आरोपी के एसबीआई खाते की बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल ली गई. इसके बाद खुलासा हुआ कि आरोपी के खाते में 1 जुलाई 2025 से 3 जनवरी 2026 के बीच 8 लाख 22 हजार 795 रुपये की राशि ट्रांसफर हुई है.
ऑनलाइन गेम में उड़ाए पैसे
खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपने ही कार्यालय से शासकीय पैसा पर डाका डाला, चेक चुराया और फर्जी साइन करके साढ़े आठ लाख रुपये से ज्यादा की रकम ऑनलाइन गेम में उड़ा दिया. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. धमतरी पुलिस के मुताबिक आरोपी के मेमोरेंडम कथन में उसने राशि को ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से खर्च करना स्वीकार किया. आरोपी के कब्जे से संबंधित मोबाइल फोन को जब्त किया गया. 36 वर्षीय आरोपी मगरलोड के नवागांव का रहने वाला है.