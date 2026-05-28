भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर, धमतरी के बांधों में पर्याप्त पानी, जानिए गंगरेल समेत 4 डैम की स्थिति
गंगरेल बांध में कुल क्षमता का 47.32 प्रतिशत पानी उपलब्ध, मुरूमसिल्ली में क्षमता के मुकाबले वर्तमान में 82.70 प्रतिशत वाटर स्टोरेज
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 28, 2026 at 7:03 PM IST
धमतरी: भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच धमतरी जिले से राहत भरी खबर सामने आई है. महानदी जलाशय परियोजना और सोंदूर जलाशय परियोजना के तहत जिले के प्रमुख बांधों और जलाशयों में अभी भी पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण बना हुआ है. जल संसाधन विभाग की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जिले के अधिकांश जलाशयों में उपयोगी जल भराव संतोषजनक स्थिति में है, जिससे आने वाले खरीफ सीजन, सिंचाई व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति को लेकर बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है.
गंगरेल बांध की स्थिति आंकड़ों में
- रविशंकर सागर जलाशय गंगरेल में वर्तमान जल स्तर 343.69 मीटर दर्ज किया गया है.
- गंगरेल बांध की कुल उपयोगी जल भराव क्षमता 767.00 मिलियन घन मीटर निर्धारित है
- वर्तमान में 362.97 मिलियन घन मीटर उपयोगी जल उपलब्ध है. यह कुल क्षमता का 47.32 प्रतिशत है.
- जलाशय में वर्तमान समय में 1456 क्यूसेक पानी की आवक दर्ज की गई है
- वहीं 1100 क्यूसेक पानी की जावक बनी हुई है.
- विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी के अंतिम दौर में भी गंगरेल में इतना जल भंडारण बने रहना जिले के लिए सकारात्मक संकेत है.
मुरूमसिल्ली जलाशय की स्थिति आंकड़ों में
- मुरूमसिल्ली जलाशय का वर्तमान जल स्तर 375.10 मीटर दर्ज किया गया है.
- विभागीय आंकड़ों के अनुसार मुरूमसिल्ली जलाशय की कुल उपयोगी जल भराव क्षमता 133.98 मिलियन घन मीटर है.
- भराव क्षमता के मुकाबले वर्तमान में 82.70 प्रतिशत जल उपलब्ध है.
- आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं सिंचाई के लिए पर्याप्त जल संरक्षित है.
दुधावा जलाशय का हाल
दुधावा जलाशय में भी जल भंडारण संतोषजनक स्थिति में बना हुआ है. वर्तमान जल स्तर 423.57 मीटर दर्ज किया गया है. जलाशय में 221.92 मिलियन घन मीटर उपयोगी जल उपलब्ध है, जो इसकी कुल क्षमता का 78.11 प्रतिशत बताया गया है. दुधावा जलाशय में उपलब्ध जल भंडारण आने वाले दिनों में किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
सोंदूर जलाशय का हाल
वहीं सोंदूर जलाशय की स्थिति पर नजर डालें तो यहां वर्तमान जल स्तर 1506.84 मीटर दर्ज किया गया है. सोंदूर जलाशय की कुल उपयोगी भराव क्षमता 180.00 मिलियन घन मीटर निर्धारित है, जबकि वर्तमान में 113.323 मिलियन घन मीटर उपयोगी जल उपलब्ध है. यह कुल क्षमता का लगभग 63.08 प्रतिशत है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार सोंदूर जलाशय में उपलब्ध जल भंडारण भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में बना हुआ है.
खेती के साथ पेयजल सप्लाई में भी मदद मिलेगी
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिले के प्रमुख जलाशयों में वर्तमान समय में उपलब्ध जल भंडारण आगामी खरीफ सीजन की शुरुआती जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा. साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को भी स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी.
विभाग की ओर से सभी जलाशयों के जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि आवश्यकता पड़ने पर जल प्रबंधन, वितरण और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके.- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर
गौरतलब है कि हर वर्ष गर्मी के अंतिम चरण में जलाशयों का जल स्तर तेजी से घटने लगता है, लेकिन इस बार अधिकांश प्रमुख जलाशयों में संतोषजनक जल भंडारण बने रहने से किसानों, आम नागरिकों और प्रशासन को बड़ी राहत मिली है. आने वाले मानसून से पहले यह स्थिति जिले के लिए बेहद सकारात्मक मानी जा रही है.