धमतरी में जर्जर सड़क से परेशान स्कूली बच्चे, मेयर से मिलकर बताई परेशानी, जल्द बनाने का मिला आश्वासन
हटकेश्वर वार्ड में पाइपलाइन बिछाने के बाद खराब हुई सड़क, लोगों ने मांग पूरी नहीं हुई तो स्कूली बच्चों के साथ प्रदर्शन की बात कही
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 10, 2026 at 8:40 PM IST
धमतरी: शहर में जर्जर सड़क से परेशान स्कूली बच्चे धमतरी के मेयर से मुलाकात करने उनके चैंबर पहुंचे. हालांकि महापौर ने भी चॉकलेट खिलाकर बच्चों का मुंह मीठा कराया और उनकी समस्याएं जानी. जर्जर सड़क के कारण विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. विद्यार्थियों ने नगर निगम पहुंचकर सड़क की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है.
पाइपलाइन बिछाने के बाद खराब हुई सड़क
आवेदन के माध्यम से बताया गया कि धमतरी शहर के हटकेश्वर वार्ड में पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क को खोदा गया था. पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं होने से करीब एक साल से सड़क जर्जर स्थिति में है. जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है.
बस-ऑटो पलटने का भी डर
वहीं महापौर ने बच्चों की समस्या को देखते हुए अधिकारियों को सड़क मरम्मत के निर्देश दिए और बच्चों को चॉकलेट खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया. स्कूली बच्चों का कहना है कि वे कई दिनों से इसी जर्जर सड़क से होकर स्कूल जा रहे हैं. सड़क खराब होने के कारण सिर्फ विद्यार्थियों को ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों को भी परेशानी होती है. स्कूल जाते समय बस और ऑटो रिक्शा पलटने का डर बना रहता है. बारिश के दौरान सड़क पर पानी भर जाने से परेशानी और बढ़ जाती है.
बच्चों की मांग जायज है. हम बच्चों के साथ नगर निगम पहुंचे हैं और मांग है कि सड़क की समस्या जल्द दूर की जाए. यदि मांग पूरी नहीं हुई तो स्कूली बच्चों के साथ प्रदर्शन करेंगे- स्थानीय निवासी कोमल संभाकर
जल्द बनाने का आश्वासन
नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने बताया कि पाइपलाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई थी. पाइपलाइन बिछाने का काम तो किया गया, लेकिन सड़क की रिपेयरिंग टेंडर में शामिल नहीं थी. यह कार्य पुराने कार्यकाल का है, लेकिन वर्तमान में इसकी जिम्मेदारी बनती है, जिसे निभाया जाएगा. अधिकारियों को एस्टीमेट तैयार कर जल्द कार्य स्वीकृत कराने के निर्देश दिए जाएंगे. महापौर ने बताया कि लगभग दो महीने के अंदर सड़क की मरम्मत करा दी जाएगी.