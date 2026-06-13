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धमतरी में गंदे पानी और दलदल का लंबा-चौड़ा गड्ढा, समाधान का दशकों से इंतजार, वार्डवासी परेशानी, जनतप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप

रामपुर वार्ड के डबरी पारा में करीब 100 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े गहरे गड्ढे में आसपास के घरों का निकासी पानी एकत्रित होता है. वर्षों से यह गड्ढा गंदे पानी, कचरे और दलदल से भरा हुआ है. क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यहां कई फीट तक पानी जमा रहता है, जिससे लगातार दुर्गंध फैलती रहती है. गर्मी के दिनों में बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, जबकि बारिश के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं.

धमतरी: शहर के रामपुर वार्ड स्थित डबरी पारा में वर्षों से चली आ रही जल निकासी की समस्या अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है. बारिश से पहले ही क्षेत्र में गंदे पानी, दलदल और बदबू की स्थिति बनी हुई है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई दशकों से समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने इसका स्थायी समाधान नहीं किया. आगामी मानसून को देखते हुए वार्डवासियों की चिंता और बढ़ गई है. उनका कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो एक बार फिर घरों और गलियों में गंदा पानी भर जाएगा.

डबरी और सड़क का जलस्तर लगभग बराबर हो चुका है. ऐसे में कभी भी पानी सड़कों और घरों में घुस सकता है. बच्चे खेलते समय अक्सर यहां गिर जाते हैं, वहीं गाय या दूसरे जानवर के भी दलदल में फंसने और गिरने की घटनाएं होती रहती हैं.- मिलापा साहू, वार्डवासी

उपेक्षा का आरोप

वार्डवासियों ने जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि चुनाव के दौरान नेता और जनप्रतिनिधि वोट मांगने तो पहुंचते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद क्षेत्र की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता. लोगों का आरोप है कि विकास के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे सभी वादे भूल जाते हैं.

लोगों का कहना है कि यहां कई फीट तक पानी जमा रहता है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछले लगभग 40 सालों से डबरी पारा में जल निकासी की समस्या बनी हुई है. कई बार शिकायतें किए हैं, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बताए हैं लेकिन आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला. अब बारिश का मौसम सामने है और ज्यादा परेशानी होगी- हेमा तिवारी, वार्डवासी

पानी निकालने के पंप भी खराब

रामपुर वार्ड पार्षद ने भी क्षेत्र की समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि डबरी पारा में सभी घरों का गंदा पानी इसी गड्ढे में एकत्रित होता है. पानी निकालने के लिए यहां दो बड़े मोटर पंप लगाए गए थे, लेकिन दोनों लंबे समय से खराब पड़े हुए हैं. इसके कारण गंदा पानी लगातार जमा हो रहा है और क्षेत्र में दलदल जैसी स्थिति बन गई है.

वर्षों से यह गड्ढा गंदे पानी, कचरे और दलदल से भरा हुआ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैंने कई बार मांग रखी है लेकिन निगम की ओर से 1 रुपए का भी सहयोग नहीं मिल पाया है. हम चाह रहे हैं कि इस गड्ढे को समतल कर दिया जाए और यहां एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाए तो क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा मिल सकती है.- प्रकाश सिन्हा, पार्षद

मेयर से भी नाराजगी

दूसरी ओर वार्डवासियों ने महापौर पर भी नाराजगी जताई है. उनका आरोप है कि महापौर ने आज तक क्षेत्र का दौरा कर समस्या का जायजा नहीं लिया. लोगों का कहना है कि चुनाव में कम वोट मिलने के कारण इस वार्ड की उपेक्षा की जा रही है. इसी वजह से वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है.

डबरी पारा में करीब 100 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े गहरे गड्ढे में आसपास के घरों का निकासी पानी एकत्रित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेयर ने कहा-स्थायी समाधान खोज रहे

आरोपों को महापौर ने खारिज करते हुए कहा कि वे शहर के सभी वार्डों का नियमित भ्रमण करते हैं और रामपुर वार्ड की समस्याओं से भी पूरी तरह अवगत हैं. महापौर ने कहा कि डबरी पारा में जल निकासी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है. प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद आवश्यक कार्य शुरू कराया जाएगा.

रामपुर वार्ड से मुझे सबसे अधिक समर्थन और वोट मिले हैं, इसलिए उपेक्षा का सवाल ही नहीं उठता. पार्षद चाहे जो भी हो वो धमतरी का वार्ड है तो मेरा भी वार्ड है जल्द समाधान निकालेंगे- रामू रोहरा, महापौर, नगर निगम

फिलहाल डबरी पारा के लोग वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की राह देख रहे हैं. बारिश शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि लोगों को राहत दिलाने के लिए कितनी तेजी से कदम उठाते हैं या फिर इस बार भी क्षेत्र के लोगों को जलभराव, गंदगी और बदबू के बीच मानसून गुजारना पड़ेगा.