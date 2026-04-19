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आपने लॉटरी में कार जीती है..! ठगों के झांसे में आया धमतरी का रिटायर्ड कर्मचारी, अलग-अलग किस्तों में करीब 1 करोड़ की ठगी

जानकारी के मुताबिक, भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम इर्रा निवासी कमलेश ठाकुर (66 वर्ष) भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) से रिटायर्ड कर्मचारी हैं. बताया गया कि वर्ष 2022 में उन्होंने टीवी पर प्रसारित एक आयुर्वेदिक कंपनी के विज्ञापन से प्रभावित होकर कोयंबटूर (मद्रास) स्थित जीवन दान आयुर्वेदिक कंपनी से दवाई मंगाई थी. दवाई खरीदने के कुछ ही दिनों बाद उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि उनके नाम पर एक विशेष लॉटरी निकली है, जिसमें उन्होंने लगभग 15 लाख रुपये कीमत की कार जीती है.

धमतरी: जिले में साइबर ठगी का एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लॉटरी में कार जीतने का लालच देकर एक रिटायर्ड कर्मचारी से करीब एक करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ठगों की तलाश जारी है. जानिए कैसे हुई पूरी वारदात.

कई फीस के नाम पर ठग लिए पैसे

सूचना मिलने से पीड़ित उत्साहित हो गए और ठगों ने विश्वास में लेकर झांसा देना शुरू कर दिया. ठगों ने सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस और रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर रकम मांगी. भरोसा दिलाया कि सारी औपचारिकताएं पूरी होते ही कार उनके घर तक पहुंचा दी जाएगी. इसके बाद टैक्स, ट्रांसपोर्ट चार्ज, इंश्योरेंस, क्लियरेंस फीस जैसे अलग-अलग बहानों से लगातार पैसे की मांग की जाती रही.

कार नहीं लेने पर पैसे इनवेस्टमेंट का झांसा

आरोपियों ने पीड़ित को यह भी लालच दिया कि यदि वे कार नहीं लेना चाहते हैं, तो उक्त राशि को निवेश के रूप में रखा जाएगा और उस पर अन्य बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज दिया जाएगा. इस झांसे में आकर पीड़ित लगातार ठगों के बताए खातों में पैसे ट्रांसफर करते रहे. बताया जा रहा है कि ठगों ने बेहद योजनाबद्ध तरीके से पीड़ित का विश्वास जीतते हुए अलग-अलग यूपीआई आईडी और बैंक खातों के माध्यम से रकम जमा करवाई. यह सिलसिला करीब तीन साल तक, यानी 2022 से 2025 तक चलता रहा. इस दौरान पीड़ित से कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई.

पुराने नंबर बंद फिर नए से आया कॉल

लंबे समय तक न तो कार की डिलीवरी हुई और न ही किसी प्रकार का लाभ मिला, तब जाकर पीड़ित को संदेह हुआ. जब उन्होंने आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की तो पुराने नंबर बंद मिले. हालांकि बाद में नए नंबर से फिर संपर्क कर उनसे पैसे की मांग की जाने लगी, जिससे उन्हें पूरी तरह ठगी का एहसास हुआ. इसके बाद पीड़ित कमलेश ठाकुर ने भखारा थाना पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपियों ने 2022 से 2025 के बीच अलग-अलग किस्तों में करीब 80 लाख रुपये से अधिक की रकम ऑनलाइन और बैंक ट्रांसफर के जरिए ठगी है. हालांकि पीड़ित के अनुसार यह राशि लगभग 1 करोड़ रुपये तक पहुंचती है. पुलिस अब बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल ट्रांजेक्शन के आधार पर आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई है.

इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि साइबर ठग लोगों को फंसाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. खासकर लॉटरी, इनाम, निवेश और ज्यादा ब्याज का लालच देकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है.

पुलिस की अपील