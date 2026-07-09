ETV Bharat / state

धमतरी कोर्ट का बड़ा फैसला, 576 नशीली कैप्सूल बेचने वाले तस्कर को 8 साल की सजा, पुुलिस ने पुख्ता तरीके से पेश किए सबूत

धमतरी कोर्ट का बड़ा फैसला, 576 नशीली कैप्सूल बेचने वाले तस्कर को 8 साल की सजा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मामला 17 जून 2023 का है. कुरूद थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चरमुड़िया पुल स्थित संगवारी ढाबा के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से नशीली कैप्सूल बेच रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश देकर शेख फिरोज उर्फ फिज्जू (42 वर्ष), निवासी रिसाईपारा, धमतरी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया.

धमतरी. नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ धमतरी पुलिस को बड़ी न्यायिक सफलता मिली है. करीब 3 साल पुराने NDPS एक्ट के मामले में धमतरी की अदालत ने आरोपी शेख फिरोज उर्फ फिज्जू को दोषी करार देते हुए 8 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

कई नशीली दवाइयां जब्त

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 72 पत्तों में कुल 576 नशीली कैप्सूल और बिक्री से प्राप्त 210 रुपए नकद बरामद किए गए. जब्त सामग्री की कुल कीमत 4,332 रुपए आंकी गई. इसके बाद आरोपी के खिलाफ कुरूद थाना में NDPS एक्ट की धारा 21(B) में मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था.

अदालत में पेश किए सबूत

मामले की सुनवाई के दौरान धमतरी पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से जुटाए गए साक्ष्य को मजबूत तरीके से कोर्ट में पेश किए. इन्हीं ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 8 साल के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.

इस मामले की तत्कालीन विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक संतोषी नेताम ने बारीकी और पेशेवर तरीके से जांच की. उनके द्वारा संकलित सशक्त साक्ष्यों ने न्यायालय में अभियोजन पक्ष को मजबूत आधार दिया, जिसके चलते आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली.

विवेचना अधिकारी को इनाम

पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने उत्कृष्ट विवेचना और प्रभावी साक्ष्य संकलन के लिए तत्कालीन विवेचना अधिकारी संतोषी नेताम को 500 रुपए पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण विवेचना ही अपराधियों को कानून के शिकंजे तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों, अवैध शराब और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा. मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों को न्यायालय से कठोरतम सजा दिलाने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा.