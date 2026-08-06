नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, धमतरी पुलिस की मजबूत विवेचना, कोर्ट ने सुनाया फैसला
2025 के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 7:06 PM IST
धमतरी: नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में धमतरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. विशेष न्यायालय (एफटीसी/POCSO) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पुलिस की सशक्त विवेचना और प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय में अपराध सिद्ध हुआ. मामले की विवेचना करने वाले तत्कालीन केरेगांव थाना प्रभारी निरीक्षक टुमन लाल टडसेना को उत्कृष्ट जांच के लिए एसपी भावना पांडेय ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है.
2025 का है मामला
मामला थाना केरेगांव का हैं. जहां 2025 में दर्ज अपराध में सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जिसमें दोषी को भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है. इसमें धारा 137(2) के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 87 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कुल 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. न्यायालय के आदेशानुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
पीड़िता के अभिभावक को मिलेगी राशि
एएसपी डीसी पटेल ने बताया कि न्यायालय ने आरोपी की ओर से जमा कराई गई 7 हजार रुपए की राशि पीड़िता को उसके अभिभावक के माध्यम से प्रतिकर के रूप में देने का भी निर्देश दिया है. यह आदेश पीड़िता के पुनर्वास और न्यायिक प्रक्रिया के मानवीय पक्ष को भी दर्शाता है.
उन्होंने बताया कि प्रकरण की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक टुमन लाल टडसेना ने गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ की थी. प्रभावी विवेचना के कारण अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध कराने में सफल रहा. पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने उत्कृष्ट विवेचना के लिए निरीक्षक टुमन लाल टडसेना को पुरस्कृत करने की घोषणा की है.