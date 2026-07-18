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कांकेर में 6 साल की मासूम से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, धमतरी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

कांकेर में पॉक्सो केस का फरार आरोपी तकनीकी निगरानी से दबोचा गया, धमतरी में भी पुलिस को सफलता

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धमतरी और कांकेर में कार्रवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में धमतरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) धमतरी ने शनिवार को 21 साल के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कई धाराओं के तहत अलग-अलग कारावास और अर्थदंड भी लगाया गया है.

2024 में दर्ज हुआ था केस

यह मामला कुरूद थाना इलाके का है जहां एक चौकी में 2024 में शिकायत दर्ज हुई थी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण, वैज्ञानिक साक्ष्य और लगातार पतासाजी के आधार पर पीड़िता को सकुशल बरामद किया. जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं के तहत चालान न्यायालय में पेश किया गया.

दोषी करार, 20 साल की सजा

सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया. धारा 363 के तहत 7 वर्ष, धारा 366 में 10 वर्ष और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया. इसका मतलब यह है कि तीनों धाराओं की सजा जेल में एक ही समय पर शुरू होगी. जब सजाएं साथ-साथ चलती हैं, तो जो सबसे बड़ी सजा होती है, अपराधी को उतने ही समय जेल में रहना होता है.

SP ने पुरस्कार की घोषणा की

एसपी भावना पांडेय ने इस मामले में उत्कृष्ट विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन और प्रभावी न्यायालयीन कार्रवाई के लिए तत्कालीन विवेचना अधिकारी निरीक्षक चंद्रकांत साहू की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र पांडेय ने बताया कि नाबालिगों एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में धमतरी पुलिस पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करती है. इस प्रकरण में पुलिस टीम ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मजबूत विवेचना कर न्यायालय में प्रभावी ढंग से पक्ष रखा.

कांकेर में 6 वर्षीय मासूम से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार

उत्तर बस्तर कांकेर जिले में पुलिस ने 6 वर्षीय नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. आरोपी घटना के बाद मोबाइल बंद कर फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण के जरिए उसका पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

क्या है मामला

पुलिस के अनुसार, 15 जुलाई को 6 वर्षीय बालिका के साथ आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर छेड़छाड़ की घटना हुई थी. पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि रावघाट, ताड़ोकी, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई. जांच के दौरान 44 साल के आरोपी को को तकनीकी निगरानी के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस कर हिरासत में लिया गया.

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