ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, धमतरी कोर्ट का बड़ा फैसला

POCSO मामले में दोषी को उम्रकैद के साथ 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा, पुलिस मुस्तैदी से अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ

POCSO act conviction
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 5, 2026 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: जिले में नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. विशेष न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में दर्ज POCSO केस में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और अर्थदंड से दंडित किया है. पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते पीड़िता को न्याय मिल सका.

POCSO मामले में दोषी को उम्रकैद के साथ 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2025 का है मामला

यह मामला वर्ष 2025 में सिटी कोतवाली थाना में दर्ज अपराध से जुड़ा है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(2), 351(2) और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने 37 साल के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

सबूतों का सही तरीके से किया संकलन

पुलिस के अनुसार इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक सरिता मानिकपुरी ने की थी. उन्होंने घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों का वैज्ञानिक और विधिसम्मत तरीके से संकलन किया. आवश्यक दस्तावेज, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य समय पर न्यायालय में पेश किए गए, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ और आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली.

धमतरी पुलिस नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है. ऐसे मामलों में त्वरित विवेचना के साथ मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जाती है ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके- डी.सी. पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

उप निरीक्षक को पुरुस्कार

धमतरी पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने इस प्रकरण की प्रभावी विवेचना के लिए उप निरीक्षक सरिता मानिकपुरी के कार्य की सराहना की है. उन्होंने घोषणा की है कि उत्कृष्ट विवेचना और सराहनीय कार्य के लिए उन्हें सेवा पुस्तिका में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी फरार, सर्व आदिवासी समाज ने घेरा एसपी दफ्तर
दो अलग-अलग दुष्कर्म मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए
महासमुंद के बाल संप्रेक्षण गृह से 8 अपचारी बालक फरार, खिड़की की ग्रिल तोड़कर देर रात भागे

TAGGED:

DHAMTARI COURT
LIFE IMPRISONMENT VERDICT
नाबालिग से दुष्कर्म
धमतरी कोर्ट
POCSO ACT CONVICTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.