लगभग 15 साल बाद परिवार की घर वापसी, भगवान श्रीराम की पूजा के बाद हिंदू धर्म में रहने की सहमति
ईसाई धर्म अपना चुके धमतरी के एक परिवार सालों बाद अपने मूल धर्म और समाज में पुनः वापसी की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 17, 2026 at 10:14 AM IST|
Updated : March 17, 2026 at 10:29 AM IST
धमतरी: देवनारायण सोनकर का परिवार पिछले 15 साल से समाज से निष्कासित था. वजह थी कि इस परिवार ने अपना हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था. जिसके बाद समाज के लोगों ने इन्हें बाहर कर दिया. लेकिन सोमवार को इस परिवार की घर वापसी हो गई.
15 साल बाद अपने धर्म में वापसी
सोमवार को धमतरी के सोनकर समाज की सामाजिक बैठक और होली मिलन समारोह में परिवार को बुलाया गया. वहां परिवार के हाथों भगवान श्रीराम जानकी की पूजा अर्चना कराई गई और समाज के रीति रिवाजों के अनुसार जीवन यापन करने की सहमति दी गई. सोनकर समाज के लोगों ने परिवार का स्वागत करते हुए उन्हें दोबारा स्वीकार किया.
देवनारायण सोनकर ने बताया कि पत्नी अक्सर बीमार रहती थी. जिसके बाद वह इसाई समाज के कार्यक्रम में और चर्च में जाने लगी. इस वजह से समाज ने उन्हें छोड़ दिया. पत्नी को ईसाई समाज के कार्यक्रम में जाना अच्छा लगता था तो उन्होंने भी मना नहीं किया. देवनारायण बताते हैं कि वे पत्नी को अक्सर धर्म वापसी को लेकर समझाते थे. उन्होंने कहा कि वे हमेशा से समाज में रहना चाहते थे. वे अपनी पत्नी को समझाते भी थे. अब हम समाज में गए है. पूजा पाठ किये है, सब तो एक है सबका मालिक भी तो एक है.
सोनकर समाज की धर्म वापसी करने वाले लोगों से अपील
अखिलेश सोनकर, धनीराम सोनकर ने कहा कि हर वर्ष सोनकर समाज द्वारा होली मिलन और बैठक का आयोजन होता है. इस वर्ष भी यह आयोजन किया गया था. समाज के देवनारायण सोनकर जो 15 वर्ष से ईसाई धर्म मान रहे थे उन्हें उन्हे हिन्दू धर्म मे वापसी करवाया गया है, अब समाज मे शामिल किया गया है. हमारे आराध्य भगवान श्रीराम का उस परिवार ने पूजा किया. समाजजनों ने कहा कि सोनकर समाज आगे भी अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म मे जाने वाले परिवारों का घर वापसी करवाएगी.