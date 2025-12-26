ETV Bharat / state

हिन्दू रीतिरिवाजों से होगा धर्मांतरित महिला के शव का अंतिम संस्कार, देर रात तक चली बैठक और बनी सहमति

शव दफनाने को लेकर धमतरी में तनाव की स्थिति बन गई. पुलिस प्रशासन को आकर मामला संभालना पड़ा.

धमतरी धर्मांतरण विवाद (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 26, 2025 at 11:10 AM IST

धमतरी: गुरुवार को धर्मान्तरित महिला का शव दफनाने को लेकर जमकर विवाद हुआ और तनाव की स्थिति बन गई. लेकिन अब दूसरे दिन शुक्रवार को धर्मान्तरित महिला के शव दफनाने का मामला शांत होते नजर आ रहा है. जानकारी के अनुसार परिजनों ने अब हिन्दू रीतिरिवाज से महिला का अंतिम संस्कार करने का फैसला ले लिया है.

गांव में शव दफनाने का विरोध

धमतरी जिले के अंतिम छोर में बसे वनांचल क्षेत्र बोराई गांव में साहू परिवार की महिला ईसाई धर्म में धर्मान्तरित हो गई थी. जिसकी गुरुवार सुबह मौत हो गई. परिजनों ने महिला का शव दफनाने गांव में तैयारियां शुरू कर दी. जब गांव वालों को इस बात की जानकारी लगी तो उन्होंने शव दफनाने को लेकर विवाद शुरू कर दिया और बोराई सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर दफनाने पर अड़ गए.

धमतरी धर्मांतरण विवाद (ETV Bharat Chhattisgarh)

नगरी में भी हिंदूवादी संगठनों ने जताया विरोध

इसके बाद परिजन महिला का शव नगरी लेकर पहुंचे. शव दफन के लिए नगरी में गड्ढे खोद लिए गए. लेकिन यहां भी नगरी के हिन्दू संगठन से जुड़े लोगों को इसकी जानकारी लगी तो फिर माहौल गरमा गया. यहां भी शव दफनाने नहीं दिया जाएगा कहकर हिंदू संगठन से जुड़े लोग अड़ गए.

देर रात तक गांव में मौजूद पुलिस प्रशासन

मौके पर पुलिस और प्रशासन को पहुंचना पड़ा. दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश होती रही, ये सिलसिला देर रात तक चलता रहा. आखिर में परिजनों को महिला का शव लेकर वापस बोराई जाना पड़ा. यहां देर रात तक गांव में गहमा गहमी और तनाव का माहौल रहा.

धमतरी धर्मांतरण विवाद (ETV Bharat Chhattisgarh)

परिजनों ने हिंदू रीतिरिवाजों से अंतिम संस्कार का किया फैसला

आखिर में बैठक से ही निर्णय निकलकर सामने आया और परिजनों ने हिंदू रीतिरिवाजों से महिला का अंतिम संस्कार का फैसला लिया. इस पर सहमति भी बनी. परिजनों ने उपस्थित ग्रामीण, हिंदू संगठन से जुड़े लोग और प्रशासन के सामने लिखकर दिया कि मृत महिला के शव को अब हिन्दू रीतिरिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा. इसके अलावा कहा गया कि अगर इस तरीके से दोबारा गलती होती है तो उन्हें गांव छोड़ना पड़ेगा. इस दौरान देर रात तक एसडीएम प्रीति दुर्गम, एएसपी मणिशंकर चन्द्रा, बोराई थाना प्रभारी,पुलिस और प्रशासन की टीम सहित हिन्दू संगठन और ग्रामीण मौजूद थे.

देर रात प्रशासन गांव में रही मौजूद (ETV Bharat Chhattisgarh)
