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धमतरी में गंदे पानी की सप्लाई से वार्डवासी परेशानी, कीड़े निकलने का भी आरोप, कई लोग पीलिया और टाइफाइड के शिकार

धमतरी के बनियापारा वार्ड में गंदे पानी की सप्लाई, नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: शहर के बनियापारा वार्ड में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. वार्डवासियों का दावा है कि दूषित पानी पीने से करीब डेढ़ दर्जन लोग पीलिया और टाइफाइड की चपेट में आ चुके हैं. कई मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि कुछ लोगों का घर पर ही इलाज चल रहा है. इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक वार्ड में मेडिकल टीम नहीं भेजे जाने का आरोप है.

वार्डवासियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से घरों में आने वाले पाइपलाइन के पानी में गंदगी और कीड़े तक निकल रहे थे. इसकी शिकायत पार्षद सहित नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से की गई और पानी के सैंपल भी दिखाए गए, लेकिन समय रहते गंभीरता नहीं दिखाई गई. अब जब बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की बात सामने आई और मामला मीडिया तक पहुंचा, तब नगर निगम ने पाइपलाइन की मरम्मत शुरू कराई है.

इलाके में पीलिया और टाइफाइड तेजी से फैल रहा है. कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और कई घर पर इलाज करा रहे हैं. गंदे पानी की शिकायत पहले ही की गई थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई.- वार्डवासी घनाराम सोनी

घरों में आने वाले पाइपलाइन के पानी में गंदगी और कीड़े तक निकल रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक घर में कई बीमार

वहीं सौरभ पंसारी ने बताया कि उनके ही परिवार के चार लोग पीलिया और टाइफाइड से पीड़ित हैं. उनका कहना है कि वार्ड में पानी सप्लाई के साथ-साथ जर्जर सड़कों के गड्ढों में जमा पानी भी समस्या को बढ़ा सकता है. उनका आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अब तक जांच के लिए नहीं पहुंची और लोगों को अपने खर्च पर निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ रहा है.

पाइपलाइन के पानी में कीड़े निकलने की शिकायत भी की गई थी और पार्षद को मौके पर बुलाकर स्थिति दिखाई गई थी. इसके बावजूद समस्या पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई. करीब 15 लोग पीलिया और टाइफाइड से प्रभावित हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर है.- बबला पटेल, वार्डवासी

कई लोग पीलिया और टाइफाइड के शिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब निगम की नींद खुली

लगातार शिकायतों और मीडिया में मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने पाइपलाइन सुधारने का काम शुरू किया है. नगर निगम के जल सभापति अखिलेश सोनकर का कहना है कि वे स्वयं मौके पर पहुंचे थे और वार्डवासियों से मुलाकात की है. पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट जल्द आने की बात कही गई है. फिलहाल लोगों को पाइपलाइन का पानी नहीं पीने की सलाह दी गई है. निगम की टीम द्वारा स्थिति पर निगरानी रखने और पाइपलाइन सुधारने का काम किए जाने की बात भी कही गई है.

बाजार से पानी खरीदने की मजबूरी

फिलहाल बनियापारा के रहवासियों को साफ पानी और तत्काल स्वास्थ्य जांच की जरूरत है. साथ ही पूरे मामले की जांच कर यह पता लगाना भी जरूरी है कि दूषित पानी की शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हुई और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी.

अहमद रजा ने बताया कि वह खुद करीब 15 दिनों से पीलिया से पीड़ित हैं. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने पानी से संक्रमण होने की बात कही, जिसके बाद अब वे पाइपलाइन का पानी छोड़कर बाजार से पानी खरीदकर पी रहे हैं. वार्डवासियों के अनुसार देवाशीष सोनी, जिज्ञासा यादव, काजल थवाईत, सृष्टि, सुमन, सात्विक मिश्रा, युग गंगवानी, सौरभ पंसारी, दिव्या पंसारी, अहमद चौहान, अरमान चौहान, अरीज फातिमा और शिव शंकर पटेल के परिजन सहित कई लोग पीलिया से प्रभावित हुए हैं.