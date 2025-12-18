ETV Bharat / state

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस का धमतरी बीजेपी दफ्तर घेराव, प्रदर्शन के दौरान गिरे विधायक और पूर्व विधायक

प्रदर्शन के दौरान गिरे विधायक और पूर्व विधायक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नेशनल हेराल्ड केस में राहुल–सोनिया को राहत मिलने से कांग्रेसी उत्साहित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घेराव से पहले सड़क पर गिरे दो बड़े नेता: भाजपा कार्यालय की ओर मार्च करते समय एक घटना हई. दरअसल, सिहावा विधायक अंबिका मरकाम और पूर्व विधायक लेखराम साहू नारेबाजी करते हुए चल रहे थे, तभी अचानक पैर बैनर में फंसने से वे संतुलन खो बैठे. इस घटना में उन्हें हल्की चोट आई.

धमतरी: नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अदालत से राहत मिलने के बाद देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया.

भाजपा कार्यालय के पास पुलिस से झूमाझटकी: इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस ने कई लेयर में बैरिकेडिंग कर रखी थी. घेराव के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी देखने को मिली.

ईडी की कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश: जिला कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर की गई थी. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की गई.

सिर्फ राजनीतिक द्वेष के लिए ये कार्रवाई की गई थी. जिसे कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है. बीजेपी डरपोक पार्टी है हमारे प्रदर्शन के दौरान भी पुलिस और बैरिकेडिंग कर दी गई है- तारिणी चंद्राकर, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी

भाजपा कार्यालय के पास पुलिस से झूमाझटकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोर्ट के फैसले को बताया ‘सत्य की जीत’: मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तभी बनता है जब सक्षम एजेंसी द्वारा अपराध दर्ज किया गया हो. इस फैसले को विधायक ओंकार साहू ने “सत्यमेव जयते” यानी सत्य की जीत बताया.

नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस का धमतरी बीजेपी दफ्तर घेराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़ी संख्या में कांग्रेसी रहे मौजूद: इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभी ने एक स्वर में अदालत के फैसले का स्वागत किया और भाजपा सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगाया.