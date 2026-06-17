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धमतरी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, दीपक बैज बोले- प्रदेश में माफिया राज और भ्रष्टाचार चरम पर

धमतरी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, दीपक बैज भी हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: बुधवार को कांग्रेस ने खाद की कमी, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल हुए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की और पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड पार करने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई.

कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि खरीफ सीजन शुरू होने के बावजूद किसानों को सोसाइटियों में यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिल रही है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है. नेताओं ने कहा कि बिजली दरों में बढ़ोतरी और महंगाई से आम लोगों की परेशानी भी बढ़ी है.

कांग्रेस का तीन चरणों का आंदोलन

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस तीन चरणों में आंदोलन चला रही है. पहले चरण में सभी जिला मुख्यालयों में बिजली कार्यालय और कलेक्ट्रेट का घेराव किया जा रहा है. वहीं 18 जून को पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी. इसके बाद जुलाई के पहले सप्ताह से कार्यकर्ता घर-घर जाकर बिजली बिल वापस लो और स्मार्ट मीटर हटाओ अभियान चलाएंगे.

कांग्रेस ने खाद की कमी, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में किया प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 लोगों को जिंदा जलाने की घटना पर भी सवाल

दीपक बैज ने कोरिया जिले में दो लोगों को जिंदा जलाने की घटना की निंदा करते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध और माफिया गतिविधियां बढ़ रही हैं. उन्होंने जांजगीर-चांपा, राजनांदगांव और धमतरी में हुई हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर कानून व्यवस्था संभालने में विफल रहने का आरोप लगाया.

खाद की कमी, बिजली दरों में बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई से किसान और आम जनता परेशान हैं. सरकार को इन समस्याओं का तत्काल समाधान करना चाहिए. वरना कांग्रेस आगे उग्र आंदोलन करेगी- दीपक बैज, PCC चीफ

दीपक बैज बोले- प्रदेश में माफिया राज और भ्रष्टाचार चरम पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईडी की कार्रवाई राजनीतिक

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को राजनीतिक बताते हुए कहा कि सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और कहा कि कई हितग्राहियों को पहली किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त के लिए इंतजार करना पड़ रहा है.

'शिक्षा और महिला कल्याण योजनाओं में भ्रष्टाचार'

दीपक बैज ने आरोप लगाया कि कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और छात्रों को समय पर किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म नहीं मिल रही हैं. उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग पर भी घटिया साड़ियां और नकली मंगलसूत्र वितरित करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार के अधिकांश विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है.