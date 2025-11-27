धमतरी कांग्रेस में हंगामा, सचिन पायलट के कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता का जिला अध्यक्ष पर बड़ा आरोप, निष्कासित
धमतरी कांग्रेस के संविधान बचाओ दिवस कार्यक्रम में बड़ा हंगामा हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2025 at 9:25 AM IST
धमतरी: बुधवार को इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट संविधान बचाओ दिवस कार्यक्रम में शामिल होने धमतरी पहुंचे. कांग्रेसियों ने अलग अलग जगहों पर सचिन पायलट का भव्य स्वागत किया. लेकिन इस कार्यक्रम में कांग्रेस की गुटबाजी भी खुलकर सामने आई.
धमतरी में सचिन पायलट
कांग्रेस भवन में संविधान बचाओ कार्यक्रम में सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहुंचते ही कांग्रेसियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली. अलग-अलग जगह पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया. चर्चा यह था कि जो जिला अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है वह उम्मीदवार अपने हिसाब से स्वागत करते नजर आए.
कांग्रेस भवन में भारी हंगामा
कांग्रेसियों की मीटिंग समाप्त हुई और एआईसीसी के महासचिव सचिन पायलट जब राजीव भवन से बाहर निकल रहे थे तभी कांग्रेस भवन में भारी हंगामा शुरू हो गया. सचिन पायलट की मौजूदगी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र अजमानी ने तीखे आरोप लगाए. जिसके बाद माहौल गरमा गया. अजमानी ने महापौर टिकट वितरण को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शरद लोहाना पर कथित दलाली के आरोप लगाए.सचिन पायलट की मौजूदगी में बवाल खड़े हो गया.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता पार्टी से निष्कासित
आनन फानन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता को वहां से हटाया. 20 मिनट के अंदर ही पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया. संगठन के अनुसार यह कार्रवाई अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते की गई है. देवेंद्र अजमानी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. इस घटना के बाद धमतरी कांग्रेस की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है. जहां पार्टी के अंदरूनी विवाद खुलकर सामने आ गए हैं.
मैं 43 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूं. महापौर के चुनाव में डमी प्रत्याशी भी खड़ा नहीं किया. दलाली खाकर टिकट बेचा है. मैं भारतीय जनता पार्टी जाउंगा - देवेंद्र अजमानी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता
वरिष्ठ नेता देवेंद्र अजमानी पर जिला अध्यक्ष का आरोप
जिला अध्यक्ष शरद लोहाना ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वरिष्ठ नेता देवेंद्र अजमानी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं. वे खुले तौर पर कांग्रेस की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देवेंद्र अजमानी भाजपा को परोक्ष रूप से लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि देवेंद्र अजमानी पिछले 15 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं आ रहे. आजकल वो भाजपा के कार्यक्रम में जाते हैं.
कांग्रेस की सत्ता के दौरान वसूली शुरू की. शिकायत आने पर हमने इन्हें रोका. उसके बाद बार बार पैसे मांगते रहते हैं. अपने होटल का उद्घाटन मेयर से कराते हैं - शरद लोहाना, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी
एसआईआर पर सचिन पायलट
बात करें संविधान बचाओ दिवस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से चर्चा की. उन्होंने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया में मजबूती से अपना पक्ष रखें. किसी भी व्यक्ति के नाजायज तरीके से नाम काटने की गुंजाइश है तो वहां पर हमारे कार्यकर्ता और बीएलए खड़े रहेंगे. हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति वंचित रहे. खास करके जो गरीब तबका है, जो दलित है, आदिवासी है पिछड़ा है, किसान वर्ग से आते हैं, उन लोगों का अगर नाम काटे जाएंगे तो बड़ा अन्याय होगा. लोकतंत्र में वोट डालने का मौलिक अधिकार है.
सचिन पायलट ने कहा "मैं समझता हूं कि अनेक जगहों पर निर्वाचन आयोग की कार्यवाही निष्पक्ष नहीं रही है, इसलिए हम पूरी संजीदगी से कार्य कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि सभी को अपने अधिकारों का उपयोग करने का मौका मिले. इसी के चलते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में अभियान चला रहे हैं. जो वोट डालने का अधिकार रखता है वह वंचित न रहे.
सचिन पायलट ने कहा कि बाबा साहेब अंम्बेडकर ने संविधान लिखा था, उसने सबको अधिकार दिया है. उसमें दबाव की राजनीति, टकराव की राजनीति, नफरत की कोई जगह नहीं थी लेकिन आज दुर्भाग्यवश देश में ऐसा माहौल बन गया है कि द्वेष की भावना ,टकराव की भावना, दुश्मनी की भावना, एजेंसीज का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज कुचलने का काम संविधान की भावनाओं के विपरीत हो रहा है.