धमतरी में कांग्रेस का कलेक्टोरेट घेराव, मनरेगा और धान खरीदी को लेकर जोरदार प्रदर्शन
मनरेगा बचाव संग्राम के तहत कांग्रेस ने आंदोलन किया. इस दौरान प्रशासन पर महिलाओं को घंटों बाहर बैठाने का भी आरोप लगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 6, 2026 at 9:10 PM IST
धमतरी: जिला कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा और धान खरीदी को लेकर शुक्रवार को जमकर प्रदर्शन किया. केंद्र सरकार पर मनरेगा कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया साथ ही धान खरीदी में भी अव्यवस्था की बात कही गई. इसे लेकर कलेक्टोरेट का घेराव किया गया. यह प्रदर्शन मनरेगा बचाव संग्राम के तहत किया गया.
सभा के बाद कलेक्टोरेट की ओर मार्च
घेराव से पहले जनपद पंचायत के पास पंडाल लगाकर कांग्रेसियों ने सभा की. सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर मनरेगा को बंद करने की साजिश का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मनरेगा से ग्रामीणों को रोजगार मिलता था, जिसे छीना जा रहा है. साथ ही किसानों की धान खरीदी भी पूरी तरह नहीं हो पा रही है.
मनरेगा बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी देशभर में आंदोलन कर रही है. मनरेगा में G RAM G नाम लाकर महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी. कलेक्टोरेट घेराव के दौरान प्रशासन का रवैया ठीक नहीं था और महिलाओं को घंटों बाहर बैठाकर रखा गया.- तारिणी चंद्राकर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष
पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का-मुक्की
सभा के बाद कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए कलेक्टोरेट पहुंचे. यहां पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को लांघने की कोशिश के दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. इस दौरान कई लोग सड़क और नाली में गिर गए. घटना में दो पत्रकारों को भी चोट आई.
भारी पुलिस बल रहा तैनात
कलेक्टोरेट घेराव को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी. तीन लेयर में बैरिकेड लगाए गए थे और चौथे लेयर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.
अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
घेराव के बाद कांग्रेसियों ने अपनी मांगों को लेकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा. अपर कलेक्टर इंदिरा सिंह ने कहा कि कांग्रेस द्वारा दिए गए ज्ञापन को संबंधित विभागों तक भेजा जाएगा और शासन को अवगत कराया जाएगा.