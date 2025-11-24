धमतरी कलेक्ट्रेट में पोटियाडीह के ग्रामीणों का प्रदर्शन, गांव की जमीन को अटल विहार योजना में आवंटित करने का विरोध
ग्रामीणों का कहना है कि पहले ही वहां की कुछ जमीन हाउंसिग बोर्ड को दे चुके हैं.
Published : November 24, 2025 at 9:01 PM IST
धमतरी: जिले के पोटियाडीह के ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया. दरअसल हाउसिंग बोर्ड के लिए प्रशासन की ओर से जमीन ग्राम पोटियाडीह में आवंटित की गई है. इसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया. ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव की आबादी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में गांव में निस्तारी के लिए जमीन की बहुत आवश्यकता है.
इसी जमीन पर धान खरीदी, श्मशान समेत कई जरूरी जगह: ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के बिना जानकारी के छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अटल विहार योजना के लिए जमीन आवंटित की गई है. इसी जमीन पर वर्तमान में धान खरीदी संचालित हो रही है. इसके अलावा श्मशान घाट और चारागाह भी यहीं है. जबकि पहले भी हाउसिंग बोर्ड को करीब 17 एकड़ जमीन दे चुके हैं. ऐसे में अब ग्रामीण हाउसिंग बोर्ड के लिए आवंटित की गई जमीन को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं.
गांव की आबादी बढ़ती जा रही है, अगर हाऊसिंग बोर्ड को जमीन दे दी जायेगी तो गांव के लिए क्या बचेगा. हमारी जरूरी कामों की भी जगह इस जमीन से जुड़ी है- शिव कुमारी जांगड़े, सरपंच
कई जगह के किसान यहां आते हैं: सरपंच का कहना है कि इसी जमीन पर लगभग 4 से 5 वर्षों से धान खरीदी केन्द्र संचालित हो रहा है. जहां पोटियाडीह, हटकेशर, मुजगहन, रत्नाबांधा के किसान अपना धान बेचते हैं. इस जमीन को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए.
जिम्मेदारों ने क्या कहा: ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है. वहीं फिलहाल प्रशासन की ओर से डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि इस मामले पर निरस्त करने शासन को पत्र प्रेषित किया जाएगा. मौके पर उपस्थित डिप्टी कलेक्टर रामकुमार कृपाल को ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया. इसके बाद डिप्टी कलेक्टर ने उचित कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया.