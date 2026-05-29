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सिंचाई, सड़क, बिजली और पर्यटन परियोजनाओं का धमतरी कलेक्टर ने लिया जायजा

धमतरी कलेक्टर ने महानदी उद्गम क्षेत्र से सोंढूर नहर तक निरीक्षण अभियान चलाया.

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धमतरी कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 29, 2026 at 8:54 AM IST

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धमतरी: जिले के नगरी विकासखंड के व्यापक दौरे पर पहुंचे कलेक्टर अबिनाश मिश्रा पूरे समय एक्शन मोड में नजर आए. उन्होंने विभिन्न विकास और जनहितकारी कार्यों का स्थल निरीक्षण कर निर्माण गुणवत्ता, प्रगति और जनसुविधाओं का जायजा लिया. इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं और आम जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिले.

कलेक्टर ने ग्राम फरसिया में आजीविका डबरी और ग्राम गोरेगांव में लगभग 40 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन आजीविका शेड का निरीक्षण किया. उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर स्थानीय जरूरतों के अनुसार आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया. निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्मित पानी टंकी के हैंडओवर में देरी की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को जल्द प्रक्रिया पूर्ण कर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

प्रवास के दौरान कलेक्टर ने मेघा फाउंडेशन महानदी पर समतरा, छिपली और नगरी क्षेत्र में बनाए जा रहे चेक डैम कार्यों का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और भू-जल संवर्धन के लिए ये संरचनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं और तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य पूरा किया जाना चाहिए.

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धमतरी कलेक्टर ने बिजली परियोजनाओं का निरीक्षण किया (ETV Bharat Chhattisgarh)

बेलरगांव में नवनिर्मित तहसील कार्यालय का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने सड़क, गार्डन, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, बाउंड्री वॉल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए. ग्रामीणों द्वारा नोटरी सुविधा नहीं होने की समस्या बताने पर उन्होंने तहसील कार्यालय में जल्द नोटरी सुविधा शुरू कराने और अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए. साथ ही कॉलेज, आईटीआई, सहकारी बैंक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि आरक्षित रखने की बात कही.

गणेश घाट में सड़क चौड़ीकरण और एनीकट निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था, मलबा निष्पादन और निर्माण गुणवत्ता की जानकारी ली. वहीं नगरी में निर्माणाधीन चौपाटी का निरीक्षण करते हुए पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता और आमजन सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि यह स्थल भविष्य में पर्यटन का प्रमुख आकर्षण बन सके.

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सोंढूर नहर लाइनिंग कार्य को मिली रफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

सोंढूर नहर लाइनिंग कार्य को मिली रफ्तार

नगरी क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित सोंढूर नहर लाइनिंग परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है. कलेक्टर ने फारसिया के पास सिंगपुर-दुगली नहर लाइनिंग कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्ता और तकनीकी व्यवस्थाओं की समीक्षा की. अधिकारियों ने बताया कि परियोजना पूर्ण होने पर लगभग 4426 हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी. परियोजना के लिए 173 करोड़ 28 लाख रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रस्तावित है. कलेक्टर ने कहा कि नहर लाइनिंग से जल रिसाव कम होगा और अंतिम छोर तक किसानों को पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध हो सकेगा.

महानदी उद्गम क्षेत्र को पर्यटन हब बनाने की तैयारी

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने ग्राम फारसिया स्थित महामाया मंदिर परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का भी निरीक्षण किया. अधिकारियों ने बताया कि मंदिर परिसर में सोलर लाइट, पार्क, बैठने की व्यवस्था और पौधरोपण जैसे कार्य किए जा रहे हैं. कलेक्टर ने महानदी उद्गम क्षेत्र को धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही. उन्होंने बताया कि गणेश घाट संगम स्थल, गणेश्वर मंदिर और सप्तऋषि क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं.

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धमतरी कलेक्टर का बड़ा निरीक्षण अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीएम सड़क की गुणवत्ता जांची

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माणाधीन कसपुर-रैया से झुरानदी कमारपारा जामपानी सड़क का निरीक्षण किया. उन्होंने मौके पर सड़क की लंबाई और मोटाई की जांच कराई तथा कोर कटिंग परीक्षण के माध्यम से निर्माण गुणवत्ता परखी. कलेक्टर ने साफ कहा कि ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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बच्चों से बात करते हुए धमतरी कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)

बच्चों से संवाद, आंगनबाड़ी और लइका घर का निरीक्षण

नगरी प्रवास के दौरान कलेक्टर ने ग्राम फारसिया के कमापारा स्थित जनमन आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया. उन्होंने बच्चों से फलों, रंगों और गिनती से जुड़े सवाल पूछे तथा चॉकलेट वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया. इसके बाद उन्होंने कशपुर स्थित लाइका घर का निरीक्षण कर बच्चों को मिलने वाली भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली.

कसपुर विद्युत उपकेंद्र से सात गांवों को राहत

कलेक्टर ने कसपुर में नव निर्मित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का निरीक्षण कर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की. अधिकारियों ने बताया कि इस उपकेंद्र के शुरू होने से आसपास के सात गांवों में लंबे समय से चली आ रही लो-वोल्टेज और बिजली बाधित होने की समस्या में काफी सुधार आया है. कलेक्टर ने अधिकारियों को विद्युत समस्याओं की सूची तैयार कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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धमतरी कलेक्टर का बड़ा निरीक्षण अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस दौरान जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर, एसडीएम प्रीति दुर्गम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी विभाग समन्वय के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें.

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