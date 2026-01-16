ETV Bharat / state

धमतरी कलेक्टर की 'क्लास', जिले के स्कूलों का जायजा लेकर विद्यार्थियों को दिए टिप्स, शिक्षकों को भी कई निर्देश

बोर्ड परीक्षा से पहले धमतरी कलेक्टर ने मगरलोड विकासखंड के स्कूलों का दौरा किया. छात्रों से संवाद के बाद शिक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की.

बोर्ड परीक्षा से पहले धमतरी कलेक्टर ने मगरलोड विकासखंड के स्कूलों का दौरा किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 16, 2026 at 2:17 PM IST

धमतरी: छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं. ऐसे में धमतरी जिले को प्रदेश में बेहतर स्थान दिलाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है. इसी क्रम में धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने मगरलोड विकासखंड का दौरा किया. उन्होंने शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोड और माध्यमिक शाला लुगे का निरीक्षण किया और वहां कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया.

विद्यार्थियों को दिए सफलता के मंत्र: कलेक्टर ने विद्यार्थियों से बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के बारे में जानकारी ली और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि नियमित पढ़ाई, समय का सही उपयोग, पाठ्यक्रम की अच्छी समझ और आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है.

परीक्षा को तनाव या बोझ न समझें, बल्कि इसे अपनी मेहनत दिखाने का अवसर मानें. रोजाना एक तय समय-सारिणी बनाकर पढ़ाई करें, कठिन विषयों पर ज्यादा ध्यान दें, पुराने प्रश्नपत्रों का अभ्यास करें और पर्याप्त आराम के साथ सकारात्मक सोच बनाए रखें.- कलेक्टर अबिनाश मिश्रा

भविष्य के लक्ष्यों पर भी हुई चर्चा: कलेक्टर ने विद्यार्थियों से उनके भविष्य के सपनों के बारे में भी बातचीत की. एक छात्र ने उन्नत किसान बनकर आर्थिक रूप से सशक्त होने और दूसरों को रोजगार देने की इच्छा जताई ऐसे में कलेक्टर ने उसकी प्रशंसा की. उन्होंने सभी विद्यार्थियों से तालियां बजवाकर छात्र का उत्साह बढ़ाया और कहा कि स्पष्ट लक्ष्य और मेहनत से हर सपना पूरा हो सकता है.

Collector School Inspection
धमतरी कलेक्टर की 'क्लास', स्कूलों का जायजा लेकर दिए टिप्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षकों के साथ समीक्षा बैठक: इसके बाद कलेक्टर ने स्वामी आत्मानंद स्कूल भैंसमुंडी के प्राचार्य और शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ बैठक की. उन्होंने बोर्ड परीक्षा की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की और कहा कि विद्यालय का परिणाम शिक्षकों की मेहनत, समन्वय और निरंतर मार्गदर्शन पर निर्भर करता है.

कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान: कलेक्टर ने निर्देश दिए कि होनहार विद्यार्थियों के लिए विशेष मार्गदर्शन और रिवीजन कक्षाएं चलाई जाएं. कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं और व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए. साथ ही नियमित टेस्ट और मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाए.

लापरवाही पर होगी कार्रवाई: कलेक्टर ने साफ कहा कि जिन स्कूलों का बोर्ड परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं होगा, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही एलुमिनी मीट आयोजित कर पूर्व छात्रों के अनुभव वर्तमान विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए.

शिक्षकों से विशेष अपील: बैठक में बीईओ मनीष ध्रुव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. अंत में कलेक्टर ने शिक्षकों से अपील की कि वे विद्यार्थियों को केवल परीक्षा पास कराने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अनुशासित, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी प्रयास करें.

संपादक की पसंद

