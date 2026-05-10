ETV Bharat / state

गर्मी में नहीं होगा जल संकट, स्थायी समाधान की शुरू हुई तैयारी, कलेक्टर ने इस वजह से दिलाई शपथ

कलेक्टर ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि गांव में तत्काल राहत के लिए प्रशासन द्वारा बोर खनन कराया जा रहा है, ताकि लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सके. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि यह केवल अस्थायी व्यवस्था है. कसावाही में भविष्य में पेयजल संकट दोबारा न हो, इसके लिए पाइपलाइन विस्तार सहित स्थायी जल व्यवस्था की व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाएगी.

धमतरी: ग्राम कसावाही में लंबे समय से बनी पेयजल समस्या के स्थायी समाधान को लेकर प्रशासन अब गंभीरता से काम कर रहा है. इसी कड़ी में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा शनिवार को कसावाही गांव पहुंचे और ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी. कलेक्टर ने बरगद और नीम के पेड़ की छांव में चौपाल लगाकर लोगों से बात की. ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याओं को खुलकर कलेक्टर के सामने रखा और उनके समाधान की मांग की.

गर्मी में नहीं होगा जल संकट (ETV Bharat)

ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कलेक्टर ने जल संरक्षण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया. उन्होंने कहा कि अत्यधिक भू-जल दोहन के कारण गांवों में जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, जिससे गर्मी के मौसम में पेयजल संकट गहराता जा रहा है. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे गर्मी में धान की फसल लेने से बचें और कम पानी वाली वैकल्पिक खेती अपनाएं.

जिला प्रशासन की अपील का असर भी गांव में देखने को मिलने लगा है. ग्रामीणों और किसानों ने सामूहिक रूप से अगले वर्ष से गर्मी में धान की खेती नहीं करने का संकल्प लिया. हमारा संदेश है कि हमें जल, जंगल और जमीन तीनों को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है: अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

स्व-सहायता समूह से मुलाकात

कलेक्टर ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से भी चर्चा की और उन्हें मुर्गीपालन, बकरीपालन सहित अन्य आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने किसानों को रागी, सब्जी-भाजी और औषधीय फसलों जैसी कम पानी में होने वाली खेती अपनाने की सलाह दी. वहीं, गांव की स्वच्छता व्यवस्था देखकर कलेक्टर काफी प्रभावित नजर आए. उन्होंने साफ-सफाई बनाए रखने के लिए ग्रामीणों की सराहना की और स्वच्छता सम्मान राशि भी भेंट की.



गर्मी में नहीं होगा जल संकट (ETV Bharat)

स्कूल भवन को देखा

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्राम पंचायत भवन और स्कूल भवन में निर्माणाधीन शेड कार्यों का जायजा लिया तथा अधिकारियों को गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए. इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र ठाकुर, एसडीएम पीयूष तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.