उत्तरी भारत की ठंड का असर धमतरी में भी, सुबह 12 डिग्री तक पहुंचा पारा, अलाव और गर्म कपड़े का सहारा ले रहे लोग

उत्तरी भारत की ठंड का असर धमतरी में भी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कड़ाके की ठंड के बाद अलाव की जगह बढ़ाने की मांग उठ रही है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: उत्तरी भारत से जो ठंडी हवाएं चल रही है उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है. धमतरी में सुबह का तापमान 12 डिग्री से नीचे तक पहुंचा. शहर में लोग कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं. चौक चौराहों पर गर्म चाय की चुस्कियां लेते लोग दिखे. लोगों ने बताया कि ठंड इस बार नवंबर माह के शुरुआत से ही एहसास होने लगी थी. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ठंड ज्यादा है. इसके अलावा घना कोहरा भी शहर में दिख रहा है.

अलाव का सहारा: शहर में दोपहर तक तापमान बढ़ता जरूर है लेकिन शाम होने के बाद फिर से कड़ाके की ठंड लग रही है. धमतरी शहर के अलग-अलग जगह में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं. सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करते भी अब ज्यादा लोग निकल रहे हैं. स्थानीय राजेंद्र शर्मा ने कहा कि सेहत के लिए सबसे उपयुक्त समय ठंड का मौसम होता है इसलिए ठंड को मौसम का राजा कहा जाता है.

धमतरी में सुबह 12 डिग्री तक पहुंचा पारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अलाव की जगह बढ़ाने की मांग: स्थानीय लोगों ने कहा कि धमतरी नगर निगम ने जो परंपरा डाली है सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाने की वह अच्छी पहल है. एक दो जगह अलाव की व्यवस्था की गई है हालांकि इसे बाकी जगह के लिए भी बढ़ाना चाहिए.

बच्चे बुजुर्ग रखें ध्यान: बताया जा रहा है कि इस बार बरसात भी अच्छे से हुई है और अब ठंड भी अच्छी पड़ रही है. ऐसे में बुजुर्ग और बच्चों को विशेष ख्याल रखने की जरूरत है. गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें.