धमतरी जिला अस्पताल बन गया रेफर सेंटर, डॉक्टरों की कमी, बिल्डिंग की गुणवत्ता समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन
कांग्रेस ने CMHO कार्यालय का किया घेराव, मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा, जल्द मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 6:46 PM IST
धमतरी: शहर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर ने जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शन की शुरुआत नेहरू गार्डन से हुई, जहां से कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे. कार्यालय के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली.
इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा. प्रदर्शन का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष योगेश शर्मा और गौतम वाधवानी ने किया. इस दौरान धमतरी विधायक ओंकार साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
डॉक्टरों की कमी समेत कई मुद्दे
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में लंबे समय से मरीजों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. ज्ञापन में कहा गया कि जिला अस्पताल में 22 विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत पद हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 7 विशेषज्ञ ही कार्यरत हैं. कई विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. कांग्रेस ने तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग की.
मैंने हाल ही में अस्पताल का निरीक्षण किया था. वहां कई गंभीर खामियां सामने आईं, जिनके निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा गया है.- गौतम वाधवानी, अध्यक्ष शहर ब्लॉक कांग्रेस
गुणवत्ता पर भी सवाल
नेताओं ने ट्रॉमा सेंटर की नई इमारत की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि भवन का पूरा हस्तांतरण भी नहीं हुआ है, लेकिन छत से पानी टपकना शुरू हो गया है, जो निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है. उन्होंने संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
दोपहर बाद कई जांच सेवाएं बंद
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि सोनोग्राफी, एक्स-रे और सीटी स्कैन जैसी जांच सेवाएं दोपहर बाद बंद हो जाती हैं. इन सुविधाओं को 24 घंटे उपलब्ध कराने की मांग की गई. साथ ही आरोप लगाया गया कि अस्पताल में दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक लंबा लंच ब्रेक होने से मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है. कांग्रेस ने लंच अवधि को कम कर व्यवस्थित करने की मांग रखी.
इसके अलावा बीपी, शुगर, विटामिन, मल्टीविटामिन, इंजेक्शन जैसी आवश्यक दवाइयों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने, मेडिकल कॉलेज से शासकीय खर्च पर पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों के सेवा अनुबंध की अवधि 2-3 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने, जिला अस्पताल तक पहुंचने वाली जर्जर सड़क का निर्माण कराने तथा सिविल सर्जन को तत्काल हटाने की मांग भी की गई.
जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार बदहाल होती जा रही है. जिला अस्पताल अब रेफरल सेंटर बनकर रह गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी उपकरण और दवाइयों का अभाव है. स्थानीय भाजपा जनप्रतिनिधि भी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उदासीन है- विधायक ओंकार साहू
उग्र आंदोलन की चेतावनी
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं. अगर जल्द व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन और तेज किया जाएगा. साथ ही स्वास्थ्य मंत्री के धमतरी दौरे पर काला झंडा दिखाने, जिला अस्पताल और कलेक्ट्रेट का घेराव करने जैसे बड़े आंदोलन किए जाएंगे.
सीएमएचओ का जवाब
सीएमएचओ डॉ. यू.एल. कौशिक ने बताया कि ज्ञापन में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, दवाइयों की उपलब्धता, सोनोग्राफी और एक्स-रे जैसी सुविधाओं को लेकर मांगें रखी गई हैं. इनमें से कई विषय शासन स्तर से जुड़े हैं, जिन्हें उच्च अधिकारियों के समक्ष भेजकर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है.