धमतरी की दिव्यांग बेटी चंचल का पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में कमाल, 5 मेडल जीते, पैर नीचे स्टूल रखकर की प्रैक्टिस

महज 20 दिन की प्रैक्टिस में चंचल ने गोल्ड सहित 5 मैडल जीते हैं. धमतरी की चंचल से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.

Chanchal Soni Para Archery
पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में कमाल, 5 मेडल जीते, पैर नीचे स्टूल रखकर की प्रैक्टिस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 2:20 PM IST

धमतरी; मंजिले उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है. इस कहावत को धमतरी की बेटी चंचल सोनी ने सच कर दिखाया है. एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद चंचल ने तीरंदाजी में शानदार प्रदर्शन कर धमतरी और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है.

धमतरी की दिव्यांग बेटी चंचल का पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में कमाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

20 दिन की ट्रेनिंग में कमाल, 5 मेडल जीते

चंचल सोनी ने सातवीं पैरा राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और महज 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद 5 पदक अपने नाम किए. कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रिकॉर्ड है ऐसा पहले किसी ने नहीं किया. यह प्रतियोगिता 30 जनवरी से 2 फरवरी तक पंजाब में आयोजित हुई थी. आयोजन नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा किया गया था.

Chanchal Soni Para Archery
महज 20 दिन की प्रैक्टिस में चंचल ने गोल्ड सहित 5 मैडल जीते हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किस स्पर्धा में मिला कौन सा पदक

  • 50 मीटर रेंज (व्यक्तिगत)- सिल्वर मेडल
  • 30 मीटर रेंज (व्यक्तिगत)- ब्रॉन्ज मेडल
  • मिक्स टीम (लड़के-लड़कियां)- ब्रांज मेडल
  • ओलंपिक राउंड- सिल्वर मेडल
  • ज्वाइंट महिला टीम स्पर्धा- गोल्ड मेडल

पहली ही कोशिश में सफलता, हुआ स्वागत

खास बात यह है कि यह चंचल की पहली राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता थी. दिसंबर में बिलासपुर में 20 दिन की कोचिंग और जनवरी में प्रतियोगिता में उतरकर सीधे 5 मेडल जीतकर वापसी, धमतरी में चंचल का परिवार और स्थानीय लोगों ने फूल बरसाकर औऱ माला पहनाकर स्वागत भी किया.

Chanchal Soni Para Archery
पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कम उम्र में कई बड़ी उपलब्धियां

चंचल सोनी अभी 18 साल की हैं और बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं. वर्ष 2021 में, सिर्फ 14 साल की उम्र में नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप (5364 मीटर) की चढ़ाई कर सबसे कम उम्र की कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. इसके अलावा चंचल एक पैर से शानदार डांस भी करती हैं और कई सरकारी मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं.

Chanchal Soni Para Archery
धमतरी की चंचल से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तानों से हौसले तक का सफर

चंचल ने बताया कि पहले लोग उन्हें “डेढ़ गोड़ी” कहकर चिढ़ाते थे. उस वक्त उन्हें लगता था कि जीवन बेकार है. फिर एक्जेक्ट फाउंडेशन (दिव्यांगजन आवासीय विद्यालय) में आने के बाद उनकी छिपी प्रतिभा सामने आई. संस्था के सहयोग और प्रोत्साहन से आज यह मुकाम हासिल हुआ.

मैं आर्चरी को जानती तक नहीं थी लेकिन अब ऐसा लगता है कि बार-बार खेलूं अब आगे ओलंपिक खेलना है- चंचल सोनी, तीरंदाज

दूसरों को भी दिया संदेश

चंचल ने बताया कि ऐसा काम कठिन जरूर होता है, मैं टेबल रखकर पैर के पास फिर निशाना लगाती हूं. मेरा एक पैर नहीं है लेकिन कुछ लोगों का तो हाथ-पैर दोनों नहीं होता वो लोग भी कर लेते हैं. ऐसे में जिनके हाथ-पैर सलामत हैं उन्हें तो हार नहीं माननी चाहिए.

सफलता पर संस्था और कोच ने दी बधाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सफलता पर संस्था और कोच ने दी बधाई

चंचल की इस ऐतिहासिक सफलता पर संस्था अध्यक्ष लक्ष्मी सोनी कोच और उपाध्यक्ष देवश्री जोशी, सचिव रूबी कुर्रे, कोषाध्यक्ष शशि त्यागी ने शुभकामनाएं दीं और उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

शरीर से भले ही चंचल दिव्यांग हैं लेकिन हौसला कभी दिव्यांग नहीं होता. अटूट इच्छाशक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ, शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहे लोग (दिव्यांगजन) अपनी प्रतिभा से किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च मुकाम हासिल कर सकते हैं.

