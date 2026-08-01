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धमतरी में 8 और 9 अगस्त को सजेगा CG 05 EXPO, देशभर के साउंड-लाइट कारोबारियों का होगा संगम

धमतरी जिले में 8 और 9 अगस्त को CG 05 EXPO का पांचवां संस्करण आयोजित होगा जिसमें बड़ी संख्या में कारोबारी जुटेंगे

DHAMTARI CG 05 EXPO 2026 DATE
देशभर के साउंड-लाइट कारोबारियों का होगा संगम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 5:13 PM IST

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धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी में साउंड, लाइट और इवेंट इंडस्ट्री से जुड़ा दो दिवसीय व्यापार मेला लगेगा. इस मेले देश के विभिन्न राज्यों से कंपनियां, डीलर, वितरक और कारोबारियों की भागीदारी रहेगी. आयोजकों का दावा है कि इस साल 10 हजार से ज्यादा लोगों के मेले में पहुंचने की संभावना है, जबकि 30 से ज्यादा प्रदर्शनी स्टॉल लगाए जाएंगे.

धमतरी में 8 और 9 अगस्त को सजेगा CG 05 EXPO (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़ी संख्या में जुटेंगे कारोबारी

यह आयोजन यूनिटी इवेंट्स CG 05 द्वारा लगातार पांचवें वर्ष कराया जा रहा है. आयोजकों का कहना है कि यह एक्सपो अब देशभर के साउंड और लाइट कारोबारियों के बीच अपनी अलग पहचान बना चुका है. यही वजह है कि हर साल नए ब्रांड, नई तकनीक और आधुनिक उपकरणों के साथ बड़ी कंपनियां यहां पहुंच रही हैं.

आयोजकों ने बताया कि एक्सपो का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के व्यापारियों को राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों से सीधे जोड़ना है, ताकि उन्हें नवीन तकनीक, आधुनिक उपकरण और बेहतर व्यावसायिक अवसर एक ही मंच पर मिल सकें. इससे स्थानीय कारोबारियों को बड़े शहरों की यात्रा किए बिना नई तकनीक और उत्पादों की जानकारी मिलती है, वहीं कंपनियों को भी प्रदेश के बाजार तक पहुंच बनाने का अवसर मिलता है.

दो दिवसीय एक्सपो में क्या है खास

दो दिवसीय इस आयोजन में देश की नामी कंपनियां अपने नए साउंड सिस्टम, प्रोफेशनल ऑडियो उपकरण, स्टेज लाइटिंग, एलईडी स्क्रीन, इवेंट टेक्नोलॉजी और अन्य आधुनिक उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी. इसके साथ ही विभिन्न कंपनियों द्वारा विशेष ऑफर, व्यापारिक योजनाएं और डीलरशिप से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी. हर साल की तरह इस बार भी व्यापारियों के लिए आकर्षक ऑफर उपलब्ध रहेंगे, जिससे नए कारोबार को गति मिलने की उम्मीद है.

करोड़ों रुपए के व्यापार की संभावना

आयोजकों का कहना है कि इस एक्सपो के माध्यम से करोड़ों रुपये के व्यापार की संभावनाएं बनती हैं. केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में व्यापारी और विजिटर यहां पहुंचते हैं. इससे धमतरी के होटल, परिवहन, भोजनालय और अन्य स्थानीय व्यवसायों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलता है. व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ यह आयोजन जिले के पर्यटन और पहचान को भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है.

मीडिया से चर्चा के दौरान यूनिटी इवेंट्स CG 05 की टीम ने बताया कि साल 2022 में धमतरी से इस व्यापार मेले की शुरुआत की गई थी. शुरुआती वर्षों में सीमित स्तर पर शुरू हुआ यह आयोजन आज राष्ट्रीय पहचान बना चुका है.

व्यापारियों को मिलेगा लाभ

आयोजक समिति के बृजेश सिन्हा ने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने में जिला प्रशासन का लगातार सहयोग मिलता रहा है. यही कारण है कि हर साल बेहतर व्यवस्थाओं के साथ आयोजन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है. देशभर की बड़ी कंपनियां छत्तीसगढ़ के डीलरों के माध्यम से इस एक्सपो में शामिल होती हैं, जिससे प्रदेश के व्यापारियों को सीधे निर्माताओं और ब्रांड्स से जुड़ने का अवसर मिलता है.

आयोजकों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल व्यापार बढ़ाना नहीं, बल्कि साउंड इंडस्ट्री में गुणवत्ता और जिम्मेदारी को भी बढ़ावा देना है. बेहतर साउंड तकनीक, मधुर ध्वनि, आधुनिक उपकरणों के उपयोग और ध्वनि प्रदूषण को कम करने जैसे विषयों पर भी उद्योग से जुड़े लोगों को जागरूक किया जाएगा. उनका मानना है कि तकनीक के सही उपयोग से इवेंट इंडस्ट्री को नई दिशा मिल सकती है और लोगों को बेहतर अनुभव भी मिलेगा.

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