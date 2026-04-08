धमतरी के बस स्टैंड के नामकरण की मांग तेज, मराठा समाज ने की रानी अहिल्याबाई के नाम पर रखने की मांग
धमतरी में 18 करोड़ के लागत से बन रहे हाईटेक बस स्टैंड के नामकरण को लेकर मराठा समाज ने ज्ञापन सौंपा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 8, 2026 at 8:59 PM IST
धमतरी: जिले में करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बहुप्रतीक्षित हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. लंबे समय से शहरवासियों द्वारा आधुनिक बस स्टैंड की मांग की जा रही थी, जिसकी स्वीकृति मिलते ही शहर में खुशी का माहौल है. निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही बस स्टैंड के नामकरण को लेकर कई समाज संगठनों के प्रस्ताव भी सामने आने लगे हैं.
मराठा समाज ने भी रखी मांग
बुधवार को मराठा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम धमतरी के महापौर रामू रोहरा से मुलाकात की. उन्होंने नवनिर्मित बस स्टैंड का नाम राजमाता रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा. समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने समाज सेवा, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं, इसलिए उनके नाम पर बस स्टैंड का नामकरण किया जाना चाहिए.
रानी अहिल्याबाई की समाज और जनहित कार्यों के लिए पहचान
मराठा समाज के अध्यक्ष दीपक लोंढे ने बताया कि रानी अहिल्याबाई होलकर धर्म, समाज सेवा और जनहित के कार्यों के लिए जानी जाती हैं. उनके नाम पर बस स्टैंड का नाम होने से आने वाली पीढ़ियां भी उनके आदर्शों से प्रेरणा लेंगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में महापौर को ज्ञापन सौंपकर सकारात्मक पहल की मांग की गई है.
मेयर जी से हमने मिलकर समाज के लिए कुछ फंड की व्यवस्था करने और रानी अहिल्याबाई के नाम पर बस स्टैंड का नाम रखने की मांग की है. उनसे अच्छा आश्वासन मिला है- दीपक लोंढे, अध्यक्ष, मराठा समाज धमतरी
विकास में योगदान
समाज की सदस्य किरण होलकर ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर परम शिवभक्त थीं और उन्होंने देशभर में कई मंदिरों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया. काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम सहित अनेक धार्मिक स्थलों के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो आज भी उनकी विरासत को दर्शाता है.
शासन स्तर पर होगा फैसला
इस संबंध में महापौर रामू रोहरा ने बताया कि खपरी में बन रहे हाईटेक बस स्टैंड का निर्माण लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हो चुका है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बस स्टैंड के नामकरण का निर्णय शासन स्तर का विषय है.
नगर निगम को प्राप्त सभी प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे जाएंगे और अंतिम निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा- रामू रोहरा, मेयर
अब देखना होगा कि नामकरण की मुहर किसके नाम की लगती है.