कुरूद में चला प्रशासन का बुलडोजर, ग्राम कुल्हाड़ी में 26 अवैध अतिक्रमण जमींदोज
धमतरी में प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक साथ कई अवैध अतिक्रमणों को हटाकर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 11, 2026 at 11:28 AM IST
धमतरी: शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है. इसी क्रम में कुरूद विकासखंड के ग्राम कुल्हाड़ी में शुक्रवार को बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की गई, जहां प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक साथ 26 अवैध अतिक्रमणों को हटाकर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के सख्त निर्देश पर राजस्व, पंचायत और पुलिस विभाग की टीम ने सुबह से ही गांव में मोर्चा संभाला.
कार्रवाई के दौरान उन स्थानों को चिन्हित किया गया, जहां लंबे समय से शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था. इनमें पक्के मकान, दीवारें, टीन शेड और घेराबंदी जैसे निर्माण शामिल थे.
शांतिपूर्ण हुई बुलडोजर कार्रवाई
प्रशासन ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर समझाइश दी थी, जिसका असर भी देखने को मिला. कई लोगों ने स्वेच्छा से अपने कब्जे हटाकर प्रशासन का सहयोग किया, जिससे पूरी कार्रवाई बेहद शांतिपूर्ण और बिना किसी विरोध के संपन्न हो सकी. मौके पर किसी प्रकार का तनाव या विवाद नहीं हुआ, जो प्रशासन के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है.
कई विभागों के पहुंचे अधिकारी
इस दौरान तहसीलदार कुरूद सूरज बंछोर, नायब तहसीलदार राम सिन्हा, बिरेंझर चौकी प्रभारी अजय सिंह और ग्राम कुल्हाड़ी की सरपंच सुमित्रा साहू सहित राजस्व, पंचायत और पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे.
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पर जारी रहेगा एक्शन
प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और जहां-जहां अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य न केवल सरकारी जमीन को मुक्त कराना है, बल्कि गांवों में सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना और सार्वजनिक संसाधनों को आमजन के उपयोग के लिए सुरक्षित रखना भी है.