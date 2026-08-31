धमतरी से उठी आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, ब्राह्मण समाज ने जंतर मंतर के प्रदर्शन को दिया समर्थन
दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आरक्षण हटाओ आंदोलन का धमतरी ब्राह्मण समाज ने समर्थन किया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 31, 2026 at 9:06 PM IST
धमतरी: आरक्षण व्यवस्था को लेकर ब्राह्मण समाज ने धमतरी में विरोध दर्ज कराया है. दिल्ली के जंतर-मंतर में सवर्ण समाज की ओर से चलाए जा रहे आरक्षण हटाओ आंदोलन का ब्राह्मण समाज ने समर्थन किया है. धमतरी ब्राह्मण समाज तहसील शाखा के सदस्य सोमवार को सड़क पर उतरे. समाजजन पहले राम मंदिर परिसर में एकत्र हुए, जहां से रैली निकालकर कचहरी चौक गांधी मैदान होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे.
आरक्षण पर समीक्षा की मांग
यहां समाज के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम पीयूष तिवारी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग उठाई गई. समाज के लोगों का कहना है कि आरक्षण का लाभ जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके.ज्ञापन में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने और आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति को बनाए जाने की मांग की गई.
हमारा विरोध किसी जाति और वर्ग के खिलाफ नहीं है. हमारी मांग है कि आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी समान रूप से अवसर दिया जाना चाहिए- सूर्यकान्त तिवारी,सदस्य, सदस्य, ब्राह्मण समाज
सामान्य वर्ग में भी ऐसे परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें शिक्षा, रोजगार तथा अन्य क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे लोगों के लिए सरकार को सोचना चाहिए. जातिगत आधार के बजाय आर्थिक स्थिति और जरूरत को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए- भूपेंद्र मिश्रा, सदस्य, ब्राह्मण समाज
सवर्ण समाज के आंदोलन को समर्थन
ब्राह्मण समाज ने दिल्ली के जंतर-मंतर में चल रहे सवर्ण समाज के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की मांग की है. समाजजनों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को मिलने वाले आरक्षण को छीनना नहीं, बल्कि आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है. समाज के सदस्यों का कहना है कि देश में प्रतिभा और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए. सरकार इस बारे में सोचे.