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बड़ी रेल लाइन प्रोजेक्ट : धमतरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर, कांग्रेस ने लगाया भेदभाव का आरोप

भारी पुलिस बल तैनात, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए. मौके पर 100 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए. पुलिस बल के साथ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या विरोध की स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया जा सके. प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार की जा रही है और परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए यह कदम जरूरी है.

चार जेसीबी मशीनों के साथ चला संयुक्त अभियान कार्रवाई के दौरान चार अलग-अलग जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. प्रशासन की योजना के अनुसार अभियान को तेज गति से पूरा करने के लिए चार अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. इन टीमों में रेलवे विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं. सभी विभागों के समन्वय से कार्रवाई को चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो. सड़क किनारे वर्षों से संचालित करीब 48 से ज्यादा अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें हटाया जा रहा है. कई दुकानदारों ने कार्रवाई से पहले ही अपने प्रतिष्ठान खाली कर दिए, जबकि शेष स्थानों पर प्रशासन मशीनों से अतिक्रमण हटा रहा है.

धमतरी : धमतरी टू रायपुर बड़ी रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर रेलवे प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. रेलवे ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरु की. सुबह से ही रायपुर से पहुंची रेलवे विभाग की विशेष टीम ने जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाया. टीम ने सड़क किनारे बने अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू की. आपको बता दें कि ये कार्रवाई शहर के उन इलाकों में की जा रही है जहां से प्रस्तावित बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य हो रहा है. वर्षों से सड़क किनारे और रेलवे की जमीन पर काबिज दुकानों और अस्थायी निर्माणों को हटाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की थी, जिसके बाद सोमवार को अभियान को जमीन पर उतारा गया.

अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस ने लगाया भेदभाव का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केवल दो-चार दुकानदारों का सामान हटना बाकी था, जिसके लिए अधिकारियों से कुछ घंटे का समय देने का निवेदन किया गया है. हालांकि उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इसे “बुलडोजर राज” और दादागिरी करार दिया- विजय देवांगन, पूर्व महापौर

मामले को लेकर कांग्रेस नेता एवं पूर्व महापौर विजय देवांगन ने कहा कि सड़क किनारे मौजूद अधिकांश दुकानदार प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं. लगभग सभी दुकानें खाली की जा चुकी हैं.

विजय देवांगन के आरोप लगाए कि कार्रवाई की शुरुआत उनके भतीजे की दुकान से की गई, जिससे टारगेट किए जाने की आशंका जताई जा रही है. यदि नियम के तहत कार्रवाई हो रही है तो सबसे पहले दुकान तोड़े जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं,बल्कि इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं.



अतिक्रमण के खिलाफ निगम की कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





स्थानीय विधायक ने जताया विरोध



कार्रवाई की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक ओंकार साहू भी मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध जताया. उन्होंने कहा कि वे जनता के सेवक हैं और जब भी व्यापारियों या आम नागरिकों पर संकट आएगा, वे उनके साथ खड़े रहेंगे. विधायक ने आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन व्यापारियों के साथ बरबरतापूर्ण रवैया अपना रहा है. उनके अनुसार कई दुकानदारों के पास वैध दस्तावेज मौजूद हैं, फिर भी उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, जो बेहद निंदनीय है.

करीब 11 दुकानदारों का मामला हाईकोर्ट में लंबित है और इसके बावजूद कार्रवाई करना न्यायालय की अवहेलना जैसा है.नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर धमतरी के व्यापार को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं. साथ ही राज्य सरकार और नगर निगम की डबल इंजन सरकार पर भी निशाना साधते हुए चेतावनी दी कि जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी - ओंकार साहू, कांग्रेस विधायक





नगर निगम आयुक्त प्रिया गोयल ने स्पष्ट किया कि रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है. उन्होंने बताया कि इस अभियान में नगर निगम, राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और रेलवे विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं. कई प्रतिष्ठानों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया है और शेष स्थानों को भी जल्द खाली कराया जाएगा.

कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए टीमों को चार हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें 10 से 15 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें लगातार मैदान में मौजूद हैं. सभी अतिक्रमणों पर समान रूप से कार्रवाई की जा रही है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा-प्रिया गोयल, आयुक्त ननि





प्रभावित परिवारों के लिए व्यवस्थापन की तैयारी

प्रशासन ने प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर भी योजना बनाई है. नगर निगम आयुक्त के अनुसार लगभग 20 से 25 प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन के लिए पुरानी कृषि उपज मंडी में व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन्हें तत्काल राहत मिल सके.





रेल परियोजना से बढ़ेंगी विकास की रफ्तार



प्रशासन का कहना है कि बड़ी रेल लाइन परियोजना धमतरी के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. इससे क्षेत्र में परिवहन सुविधा बेहतर होगी, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. इसी कारण परियोजना में देरी न हो, इसके लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी अभियान जारी रहेगा.



