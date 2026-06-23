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कथित गौमांस बरामदगी मामले में गांड़ा समाज का कलेक्टोरेट घेराव, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

मूल छत्तीसगढ़िया गांड़ा समाज के प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार कुलदीप, प्रदेश उपाध्यक्ष देवशरण नाग, देवकुमारी नरेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि गौमांस मामले में आरोपी व्यक्ति स्वयं को गांड़ा समाज का बता रहा है, जबकि उसका समाज से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने कहा कि उसकी जाति और पहचान का सत्यापन कराया जाना चाहिए, ताकि किसी निर्दोष समाज को बदनाम न किया जाए.

समाज ने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित क्षेत्र में वास्तव में किन जातियों के लोग निवास करते हैं, इसकी जांच कराई जाए. यदि वहां गांड़ा समाज के लोग निवास नहीं करते हैं तो क्षेत्र का नाम परिवर्तित किया जाए.

समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि हाल ही में साल्हेवार पारा क्षेत्र में कथित गौमांस बरामदगी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद समाचारों और सोशल मीडिया में क्षेत्र को "गांड़ा बस्ती" के रूप में प्रचारित किया गया. इससे पूरे गांड़ा समाज की सामाजिक छवि प्रभावित हुई है और समाज के लोगों में आक्रोश है.

धमतरी : साल्हेवार पारा स्थित कथित गौमांस बरामदगी मामले को लेकर मंगलवार को मूल छत्तीसगढ़िया सर्व गांड़ा समाज ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया. छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में समाज के लोग धमतरी पहुंचे और नारेबाजी करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा.

समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि गांड़ा समाज परंपरागत रूप से कोटवारी, बुनकर, देव सेवा, गायता तथा बाजा बजाने जैसे कार्यों से जुड़ा रहा है और उसका गौमांस से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी राज्यों से आए कुछ लोग स्वयं को गांड़ा समाज का बताकर गलत गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिससे पूरे समाज को अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है.

वो ओडिशा से कमाने खाने यहां आया था. हमारे समाज के लोग कोटवारी, बाजा बजाने, बुनकर, देव सेवा, गायता पुजारी का काम करते हैं. जो ओडिशा से आए हैं, वो मरे हुए पशुओं के मांस, खाल निकालने का काम करते हैं, हमारे गाड़ा जाति के नाम को बदनाम किया जा रहा है- प्रदीप कुमार कुलदीप,प्रांतीय अध्यक्ष मूल छत्तीसगढ़िया गांड़ा समाज

बाहर से आए हुए लोग अपनी जाति गाड़ा बताते हैं. इस वजह से हमारे समाज के लोगों को अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ रहा है. पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि हमारा समाज पूरे सम्मान के साथ यहां निवास करता है-देवशरण नाग, प्रदेश उपाध्यक्ष मूल छत्तीसगढ़िया गांड़ा समाज

ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि कथित गौमांस तस्करी और बिक्री से जुड़े लोगों के खिलाफ कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाए. साथ ही जाति संबंधी गलत जानकारी देकर समाज को बदनाम करने वालों पर भी उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए. समाज ने साल्हेवार पारा स्थित कथित गांड़ा बस्ती का नाम बदलकर भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की मांग भी उठाई.

हमें शासन प्रशासन से न्याय की उम्मीद है-देव कुमारी नरेन्द्र सिंह चौहान,मूल छत्तीसगढ़िया गांड़ा समाज

समाज ने मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन सौंपा गया. इनका कहना है कि जो गौ हत्या हो रही है, उसमें गांड़ा समाज का कोई योगदान नहीं है, झूठ फैलाया जा रहा है. इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी जाए-योगेश साहू, नायब तहसीलदार, धमतरी

आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो भविष्य में व्यापक आंदोलन किया जाएगा.