ETV Bharat / state

कथित गौमांस मामले के बाद धमतरी में अतिक्रमण पर एक्शन, गाड़ापारा में बुलडोजर पहुंचा तो सामने बैठे लोग, विवाद की बनी स्थिति

धमतरी में कार्रवाई के दौरान प्रशासन और मोहल्लेवासियों के बीच जमकर हुआ विवाद, लोगों ने स्वयं अपने अवैध निर्माण हटाने की कही बात

Dhamtari encroachment Controversy
कथित गौमांस मामले के बाद धमतरी में अतिक्रमण पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 13, 2026 at 6:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: शहर के साल्हेवार पारा स्थित गाड़ापारा में कथित गौवंश के मांस मिलने के मामले के बाद शनिवार को नगर निगम का अमला भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा. निगम की कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई और कई स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए जेसीबी के सामने बैठकर प्रदर्शन किया. हालांकि बाद में प्रशासन और मोहल्लेवासियों के बीच सहमति बनने के बाद बुलडोजर कार्रवाई रोक दी गई तथा लोगों ने स्वयं ही अपने अवैध निर्माण हटाने शुरू कर दिए.

धमतरी में गौमांस केस के बाद अतिक्रमण को लेकर विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?

दरअसल, गुरुवार को गाड़ापारा क्षेत्र में करीब 80 से 86 किलो मांस मिलने की सूचना पर हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मांस को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया गया. पशु चिकित्सक द्वारा सैंपल लेकर उसे हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मांस गौवंश का है या नहीं, इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी.

Dhamtari encroachment Controversy
गाड़ापारा में बुलडोजर पहुंचा तो सामने बैठे लोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुलडोजर चलाने की मांग

इसी मामले के बाद हिंदू संगठनों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर कथित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और बुलडोजर चलाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था. शनिवार को नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ गाड़ापारा पहुंची और तालाब किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की.

बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप

कार्रवाई के दौरान क्षेत्र के लोगों ने विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना और नोटिस के तोड़फोड़ की जा रही है. स्थानीय निवासियों का कहना था कि यदि उन्हें पहले सूचना दी जाती तो वे स्वयं ही अतिक्रमण हटा देते. लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कथित गौमांस मामले की आड़ में पूरी बस्ती को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है.

Dhamtari encroachment Controversy
धमतरी में अतिक्रमण पर एक्शन, विवाद की बनी स्थिति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिल रहा

मोहल्लेवासियों ने बताया कि वे लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओं के लिए आवेदन करते आ रहे हैं. उनका कहना है कि पहले भी तालाब किनारे बसे मकानों को हटाने के बाद आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उन्हें कोई लिखित भरोसा नहीं दिया गया. लोगों ने मांग की कि आवास संबंधी स्पष्ट योजना और नोटिस जारी किया जाए.

Dhamtari encroachment Controversy
प्रशासन और मोहल्लेवासियों के बीच जमकर हुआ विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गौमांस को लेकर भी मोहल्लेवालों ने रखा पक्ष

कथित गौमांस मामले पर मोहल्ले के लोगों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके पूर्वज वर्षों से मृत पशुओं की खाल निकालने का काम करते रहे हैं. उनका दावा है कि जिस दिन विवाद हुआ, उस दिन भी मृत पशु की खाल निकाली गई थी और बचा हुआ मांस नष्ट करने के लिए बोरी में भरकर ले जाया जा रहा था. इसी दौरान किसी ने हिंदू संगठनों को सूचना दे दी, जिसके बाद विवाद की स्थिति बनी. उन्होंने कहा कि वे भी हिंदू समाज का हिस्सा हैं और जीवित गाय काटने जैसे आरोप निराधार हैं. साथ ही उन्होंने सामाजिक बैठक कर भविष्य में ऐसी गतिविधियां नहीं होने देने की बात कही.

हम लोग बाजा बनाने का काम करते हैं, सालों से मृत जीवों की खाल निकाल रहे हैं इसका हमें सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है लेकिन जिंदा पशुओं को मारने का आरोप गलत है, हम खुद हिंदू हैं गाय को माता मानते हैं. लेकिन ये कार्रवाई गलत तरीके से की जा रही है- संदीप नागेश, वार्डवासी

जिम्मेदारों का क्या है जवाब?

वहीं नगर निगम के उपायुक्त पीसी सार्वा ने बताया कि तालाब किनारे अतिक्रमण और असामाजिक गतिविधियों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. क्षेत्र में सौंदर्यीकरण और व्यवस्थित विकास की योजना लंबे समय से लंबित थी, लेकिन अतिक्रमण के कारण कार्य प्रभावित हो रहा था. उन्होंने कहा कि क्षेत्र काफी संकरा है, जहां आपातकालीन वाहनों के प्रवेश में भी परेशानी होती है.

उपायुक्त के अनुसार मौके पर विवाद की स्थिति बनने के बाद स्थानीय लोगों से चर्चा की गई, जिसके बाद उन्होंने स्वयं अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई. फिलहाल मोहल्लेवासी अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटा रहे हैं और निगम द्वारा प्रस्तावित सौंदर्यीकरण कार्य के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

शिलालेख से नाम गायब होने पर धमतरी नगर निगम में बवाल, इंजीनियरों को फटकार, महापौर ने दिए ये निर्देश
धमतरी में गौमांस मामले पर गरमाई सियासत, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन
धमतरी में मवेशी काटने के आरोप से मचा हड़कंप, बस्ती से मांस बरामद, जांच में जुटी पुलिस

TAGGED:

DHAMTARI BEEF CONTROVERSY
ENCROACHMENT BULLDOZER ACTION
गौमांस मामला धमतरी
धमतरी अतिक्रमण एक्शन
DHAMTARI ENCROACHMENT CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.