धमतरी में बजरंग दल का 'जिहादी मानसिकता' का फूंका पुतला, 'कॉर्पोरेट जिहाद' मामले में सौंपा ज्ञापन
धमतरी में नासिक TCS मामले में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया. ज्ञापन में कॉर्पोरेट से लेकर लैंड जिहाद तक जैसे मुद्दे उठाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 18, 2026 at 6:02 PM IST
धमतरी: देश में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों और कथित 'विकृत जिहादी मानसिकता' के खिलाफ शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धमतरी में जोरदार प्रदर्शन किया. शहर के घड़ी चौक से पैदल नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं का हुजूम गांधी मैदान पहुंचा, जहां उन्होंने विरोध स्वरूप पुतला दहन किया. इस दौरान सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव को लेकर राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया.
कॉर्पोरेट से लेकर लैंड जिहाद तक, ज्ञापन में गंभीर आरोप
बजरंग दल की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने को लेकर कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं. संगठन का आरोप है कि अब जिहाद का स्वरूप बदलकर सुशिक्षित और व्यावसायिक क्षेत्रों तक पहुंच गया है.
- लव और कॉर्पोरेट जिहाद: नासिक (TCS) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से आए मामलों का हवाला देते हुए बताया गया कि शिक्षित समाज और व्यावसायिक क्षेत्रों में जाल फैलाया जा रहा है.
- आतंकी कनेक्शन: दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉक्टरों की संलिप्तता का जिक्र करते हुए इसे राष्ट्र के लिए बड़ा खतरा बताया गया.
- अवैध लैंड जिहाद: वन भूमि, रेलवे और सेना की सुरक्षित जमीनों पर सुनियोजित अतिक्रमण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती करार दिया गया.
- अमानवीय कृत्य: खान-पान की वस्तुओं को अपवित्र करने और हिंदू परिवारों के शोषण जैसे मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई.
हिंदू प्रतीकों पर पाबंदी बर्दाश्त नहीं- प्रिंस जैन
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विश्व हिंदू परिषद (विहिप) बजरंग दल के जिला मंत्री प्रिंस जैन ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि नासिक में 'कॉर्पोरेट जिहाद' का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है. नासिक में कुछ लोग कंपनियां चलाकर हिंदू बेटियों को नमाज पढ़ने और मांस खाने के लिए मजबूर कर रहे थे. वहीं, 'लेंसकार्ट' जैसे संस्थानों में ड्रेस कोड के नाम पर भेदभाव हो रहा है; वहां बुर्का पहनने की अनुमति दी गई लेकिन हिंदुओं को अंगूठी, कलावा या भगवा वस्त्र धारण करने से रोका जा रहा है. यह दोहरा मापदंड अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हालांकि इन दोनों मामलों में कंपनियों के तरफ से सफाई आ चुकी है.
प्रशासन से प्रमुख मांगें
- राष्ट्र विरोधी और आपराधिक मानसिकता वाले तत्वों को चिह्नित कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो.
- सार्वजनिक एवं सरकारी भूमि से अवैध कब्जे तत्काल हटाए जाएं.
- लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को रोकने हेतु कठोर केंद्रीय कानून लागू किया जाए.
- जनजातीय क्षेत्रों में शोषण रोकने के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र विकसित हो.
प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और चेतावनी दी कि यदि इन गतिविधियों पर नकेल नहीं कसी गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.