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छत्तीसगढ़ में अटल आवास जर्जर, 100 परिवारों पर खतरा, कभी भी हो सकता है हादसा

हादसे के बाद कमरे की हालत ऐसी हो गई कि छत का मलबा पूरे फर्श और बिस्तर पर फैल गया. घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. घटना की जानकारी वार्ड पार्षद को भी दी गई. घायल रोशन कुमार टंडन ने बताया कि वह घर पर अकेले थे. पंखा चालू करने के लिए जैसे ही बिजली बोर्ड के पास पहुंचे, उसी दौरान छत का सीलिंग का पूरा हिस्सा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया.

धमतरी : रविवार को धमतरी में एक बड़ा हादसा टल गया. विवेकानंद वार्ड में अटल आवास की एक घर का सीलिंग भरभराकर गिर गया. हादसे के वक्त कमरे के अंदर मौजूद युवक मलबे की चपेट में आ गया, जिससे उसके हाथ, पैर और सिर में चोट आई है. गनीमत रही कि घर के बच्चे उस समय बाहर थे. नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.

मलबा सीधे मेरे ऊपर आ गिरा, जिससे सिर, हाथ और पैर में चोट लगी. हादसे के वक्त घर के बच्चे बाहर थे. घटना के बाद हमने इसकी जानकारी पार्षद को दी. पार्षद मौके पर पहुंचीं और स्थिति देखने के बाद वहां से चली गई- रोशन कुमार टंडन, पीड़ित

अटल आवास के मकान का छज्जा गिरा (ETV BHARAT)

अटल आवास के 100 परिवारों पर खतरा

अटल आवास में रहने वाले लोगों ने कहा कि करीब 30 सालों से 100 परिवार यहां रह रहे हैं. कई मकान जर्जर हालत में है. इस वजह से सीलिंग गिरने की घटनाएं सामने आ रही है. करीब 100 परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है. यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. अटल आवास विवेकानंद वार्ड के अध्यक्ष राजेश कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि रोशन कुमार टंडन के घर छत का सीलिंग गिरने से हादसा हुआ है. रोशन को चोट आई है, हालांकि वह बाल-बाल बच गए. यहां करीब 100 परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है.

अटल आवास कॉलोनी धमतरी (ETV BHARAT)

अटल आवास में करीब 100 परिवार निवासरत हैं और मकानों की हालत काफी खराब है. यदि नए निर्माण की जरूरत है तो इसे एक साथ खाली कराने के बजाय चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है. एक हिस्से का निर्माण पूरा होने के बाद परिवारों को वहां शिफ्ट कर दूसरे हिस्से का निर्माण कराया जाए. इसके बाद समस्या का समाधान हो सकता है- राजेश कुमार चतुर्वेदी, अध्यक्ष, अटल आवास, विवेकानंद वार्ड

जर्जर अटल आवास के मरम्मत की मांग की जा रही है. अगर जल्द ही इन घरों के मरम्मत का कार्य नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.