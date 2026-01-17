ETV Bharat / state

धमतरी में सहायक शिक्षकों का धरना, 'किरिस का गाना सुनेगा...' वाले वीडियो की तर्ज पर रखी मागें

धमतरी के गांधी मैदान में शिक्षकों ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

'किरिस का गाना सुनेगा...' वाले वीडियो की तर्ज पर रखी मागें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: प्रदेशव्यापी आह्वान पर धमतरी जिले में भी सहायक शिक्षकों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया. शहर के गांधी मैदान में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले जिले भर के शिक्षक जुटे. धरना प्रदर्शन के दौरान सहायक शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग 'किरिस का गाना सुनेगा' वाले वीडियो की तर्ज पर अपने बोल जमाते हुए सरकार के लिए अपनी मांग रखी.

धरना प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मुख्य रूप से ये मांगें रखी गईं-

सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए सभी शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिले प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना की जाए ऑनलाइन उपस्थिति (VSK ऐप) के नियमों में बदलाव

सोशल मीडिया ट्रेंडिंग गाने के जरिए जताया विरोध

धरना स्थल पर शिक्षकों ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे “सुनेगा…” गाने की तर्ज पर गीत गाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की. उन्होंने गाया कि 'वेतन विसंगति दूर ना किया, क्रमोन्नति ना दिया तो बोलो ना क्या किया'. इस अनोखे अंदाज ने धरना प्रदर्शन को खास बना दिया.

सहायक शिक्षक पिछले कई वर्षों से वेतन विसंगति की समस्या झेल रहे हैं. इससे हर शिक्षक को हर महीने 10 हजार रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है.पिछली सरकार ने भी विसंगति मानी थी और वर्तमान सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत इसे दूर करने का वादा किया था, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.- जिलाध्यक्ष दौलत राम ध्रुव

ब्लॉक अध्यक्षों ने सरकार से वादा निभाने की मांग की

कुरूद ब्लॉक अध्यक्ष लुकेश साहू ने कहा कि सरकार का नारा है “हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे”, तो वेतन विसंगति भी उन्हीं की देन है. सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए. ब्लॉक अध्यक्ष तुकेश साहू और टेमन साहू ने भी कहा कि वर्षों से चली आ रही वेतन विसंगति को तत्काल खत्म किया जाए और एल.बी. संवर्ग के शिक्षकों को सभी लाभ दिए जाएं.

धमतरी में सहायक शिक्षकों का धरना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

TET और ऑनलाइन उपस्थिति नियम पर भी नाराजगी

शिक्षकों ने बताया कि TET की अनिवार्यता के कारण लाखों शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है. इसे समाप्त करने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए. साथ ही शिक्षकों की खुद के मोबाइल से VSK ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति की बाध्यता को भी खत्म करने की मांग की गई.

मांगें नहीं मानी तो होगा उग्र आंदोलन

सहायक शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द मांगें पूरी नहीं कीं, तो संगठन को उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी.