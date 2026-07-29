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धमतरी के भखारा में अतिक्रमण पर एक्शन, कई सालों से संचालित चखना सेंटर पर चला बुलडोजर

भखारा के ग्राम सेमरा सी में खारून नदी तट पर 7 सालों से संचालित अवैध चखना सेंटर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

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कई सालों से संचालित चखना सेंटर पर चला बुलडोजर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 7:25 PM IST

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धमतरी: जिले में बुधवार को प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. भखारा तहसील के ग्राम सेमरा सी में अवैध कब्जे बुलडोजर चलाया गया. खारून नदी तट पर संचालित अवैध चखना सेंटर को राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने न्यायालय के आदेश के पालन में हटाया.

शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई सालों से चला रहा था चखना सेंटर

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार संबंधित स्थल पर करीब 7 साल से शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था और चखना सेंटर का संचालन किया जा रहा था. मामले की शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग ने नियमानुसार जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की. इसके बाद न्यायालय के आदेश के आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई.

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7 सालों से संचालित अवैध चखना सेंटर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस बल रहा तैनात

कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही. एहतियात के तौर पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो. प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण को हटाकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. हालांकि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण माहौल में हुई.

न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए यह कार्रवाई की गई है. शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रशासन का उद्देश्य सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करना और उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराना है- एन.टी. सिन्हा, तहसीलदार

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धमतरी के भखारा में अतिक्रमण पर एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें और यदि कहीं अवैध कब्जे की जानकारी हो तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें. तहसीलदार ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी जहां कहीं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलेगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी.

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