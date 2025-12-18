ETV Bharat / state

धमतरी में किसानों के लिए AI खेती पर कार्यशाला, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दी जानकारी

अमेरिका के प्रोफेसर ने दी जानकारी: इस कार्यशाला में वर्जिनिया यूनिवर्सिटी (अमेरिका) के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अभिलाष चंदेल ने चर्चा की. किसानों और कृषि विभाग के अधिकारियों को 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर' विषय पर विस्तार से जानकारी दी.

धमतरी: छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है. बदलते समय के साथ अब खेती में भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है. इसी दिशा में धमतरी जिला प्रशासन ने एक अहम पहल करते हुए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया.

प्रिसीजन फार्मिंग क्या है?: डॉ. चंदेल ने बताया कि प्रिसीजन फार्मिंग (सटीक कृषि) एक आधुनिक खेती की तकनीक है, जिसमें GPS, ड्रोन, सेंसर, सैटेलाइट इमेज और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है. इस तकनीक से खेत के हर हिस्से की अलग-अलग जरूरतों को समझा जा सकता है, जिससे सही समय पर और सही मात्रा में पानी, खाद और कीटनाशक का उपयोग संभव होता है.

AI आधारित खेती से फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, खेती की लागत कम होती है, पानी और उर्वरकों का बेहतर उपयोग होता है, फसल की गुणवत्ता में सुधार आता है और मिट्टी और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है- डॉ. अभिलाष चंदेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्जिनिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका

कलेक्टर ने बताया समय की जरूरत: कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि आज की खेती को तकनीक, नवाचार और वैज्ञानिक सोच से जोड़ना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि AI और प्रिसीजन फार्मिंग जैसी तकनीकें किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन और टिकाऊ खेती की ओर ले जाएंगी.

जिले के किसान तेजी से नई तकनीकों को अपना रहे हैं. शासन की मंशा है कि ड्रोन, सेंसर और डेटा आधारित प्रणाली का लाभ गांव-गांव तक पहुंचे. इससे किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी.- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर

किसानों ने बताया उपयोगी पहल: कार्यशाला में मौजूद किसानों और कृषि अधिकारियों ने इस पहल को बेहद उपयोगी बताया. उन्होंने कहा कि AI और प्रिसीजन फार्मिंग अपनाकर किसान आत्मनिर्भर और लाभकारी खेती की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं.