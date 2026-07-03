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धमतरी में खाद माफिया पर एक्शन, 120 बोरी यूरिया जब्त

कृषि विभाग के संचालक राहुल देव और कलेक्टर के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है. कृषि विभाग की तरफ से जिले भर में उर्वरक विक्रय केंद्रों की लगातार निगरानी की जा रही है. इसी क्रम में 2 जुलाई को धमतरी, कुरूद और मगरलोड विकासखंड के कई कृषि केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया. जिसमें 120 बोरी यूरिया जब्त की गई, एक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया, जबकि कई दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

धमतरी : खरीफ सीजन में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के मकसद से धमतरी जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. यह एक्शन उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए की गई है. कृषि विभाग की छापेमार टीम ने जिले के विभिन्न खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया और कार्रवाई की है. इस एक्शन में 120 बोरी यूरिया जब्त की गई, एक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया, जबकि कई दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

120 बोरी यूरिया का अवैध भंडारण मिला

निरीक्षण के दौरान मेसर्स वर्षा कृषि केन्द्र, भानपुरी में 120 बोरी यूरिया का अवैध भंडारण पाया गया. उर्वरक निरीक्षक ने तत्काल पूरी खेप जब्त कर उसके विक्रय पर रोक लगा दी. मामले की जानकारी कलेक्टर को भेज दी गई है तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है.

धमतरी में खाद दुकानों पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

अशोक ट्रेडर्स का लाइसेंस रद्द

जांच में सामने आया कि मेसर्स अशोक ट्रेडर्स, दर्री को उर्वरक लाइसेंस मिलने के बावजूद पिछले दो वर्षों से व्यवसाय संचालित नहीं किया जा रहा था. इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए विभाग ने प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निरस्त कर दिया.

चार दुकानों को नोटिस

निरीक्षण के दौरान हनुमान कृषि केन्द्र (खरेंगा), उपकार ट्रेडर्स (कण्डेल), पवन ट्रेडर्स (कण्डेल) और अंजनेय कृषि केन्द्र (झिरिया) में विभिन्न अनियमितताएं मिलने पर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जवाब मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. कृषि विभाग ने बताया कि जिले में 1 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक 'उर्वरक विक्रय सतर्कता अभियान' चलाया जा रहा है. इस दौरान जमाखोरी, कालाबाजारी, टैगिंग, निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री, बिना पॉस मशीन के विक्रय और अन्य अनियमितताओं पर लगातार निगरानी रखी जाएगी. नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी.

धमतरी में खाद की कोई कमी नहीं-कृषि विभाग

धमतरी कृषि विभाग ने साफ किया है कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है. धमतरी में कुल 16,958.31 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण मौजूद है. इसमें 7,708.60 मीट्रिक टन यूरिया, 3,787 मीट्रिक टन सुपर फॉस्फेट और 1,534.88 मीट्रिक टन डीएपी है. इसके अलावा 815.67 मीट्रिक टन पोटाश और 3,111.68 मीट्रिक टन एनपीके शामिल है. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त भंडारण की भी व्यवस्था की जा रही है.

धमतरी जिला प्रशासन की किसानों से अपील

धमतरी जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है. प्रशासन ने कहा कि केवल अधिकृत सहकारी समितियों और लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खाद खरीदे. हर खरीद की रसीद लेने तथा अधिक कीमत वसूले जाने पर संबंधित विभाग को शिकायत करें.