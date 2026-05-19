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20 मई को केमिस्ट हड़ताल से पहले धमतरी प्रशासन सतर्क, अस्पताल और जन औषधि केंद्र रहेंगे खुले

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अधिकारियों को जीवन रक्षक दवाओं और जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

DHAMTARI ADMINISTRATION
केमिस्ट हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 19, 2026 at 2:08 PM IST

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धमतरी: 20 मई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद को लेकर धमतरी जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. मरीजों और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं.

केमिस्ट हड़ताल को लेकर प्रशासन अलर्ट

जिला औषधि विक्रेता संघ के प्रस्तावित एक दिवसीय बंद को देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी शासकीय अस्पताल, निजी अस्पतालों की फार्मेसी, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र और श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर नियमित रूप से खुले रहेंगे. साथ ही इमरजेंसी सेवाएं, प्रसूति सेवाएं और आकस्मिक उपचार भी पहले की तरह संचालित होते रहेंगे.

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर का निर्देश

कलेक्टर ने सहायक औषधि नियंत्रक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आवश्यक दवाइयों, चिकित्सकीय सामग्री और स्वास्थ्य उत्पादों का पर्याप्त भंडारण बनाए रखा जाए ताकि किसी भी स्थिति में मरीजों को परेशानी न हो.

प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता पड़ने पर नजदीकी शासकीय स्वास्थ्य संस्था या अधिकृत मेडिकल स्टोर से संपर्क करें.

गंभीर मरीज पहले से रखे दवाइयां

वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के परिजनों से अपील की है कि नियमित उपयोग में आने वाली दवाइयां डॉक्टर की पर्ची के आधार पर पहले से ही प्राप्त कर लें ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो.

जिला प्रशासन ने दवा व्यापारियों और मेडिकल स्टोर संचालकों से भी जनहित को प्राथमिकता देते हुए जीवन रक्षक दवाओं और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है.

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