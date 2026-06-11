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अवैध कब्जे पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, 2 एकड़ शासकीय भूमि कराई गई अतिक्रमण मुक्त

धमतरी में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है.

ILLEGAL ENCROACHMENTS DHAMTARI
धमतरी अवैध कब्जा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 7:19 AM IST

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Updated : June 11, 2026 at 7:29 AM IST

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धमतरी: बुधवार को राजस्व विभाग, पुलिस और ग्राम पंचायत की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 एकड़ शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया. इस दौरान अवैध रूप से निर्मित बाउंड्रीवाल पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया.

प्रशासन को सूचना मिली थी कि संबंधित भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया है. शिकायत की जांच के बाद राजस्व अमला मौके पर पहुंचा और सीमांकन की प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई शुरू की गई. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को हटाया गया.

धमतरी प्रशासन का बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा

नायब तहसीलदार दुर्गेश तंवर ने बताया कि मरादेव गांव में अनावेदक नारद राम गोंड द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था. जांच में पाया गया कि लगभग 2 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर बाउंड्रीवाल का निर्माण किया गया था. हर साल गर्मी के दिनों में प्रशासन की तरह से अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाती है.

यह भूमि खसरा नंबर 122 में दर्ज शासकीय भूमि है, जो छोटे-बड़े झाड़ और वन क्षेत्र की श्रेणी में आती है -दुर्गेश तंवर, नायब तहसीलदार, धमतरी

अतिक्रमण पर जारी रहेगी कार्रवाई

उन्होंने बताया कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाएगी. प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, पुलिस बल और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मौजूद रहे. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जिले में शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई आगे भी की जाएगी.

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Last Updated : June 11, 2026 at 7:29 AM IST

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