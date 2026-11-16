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धान तिहार में अवैध धान खपाने की कोशिश, धमतरी जिला प्रशासन का तगड़ा एक्शन , 80 हजार कट्टा और 952 बोरा धान जब्त

धमतरी जिला प्रशासन की कार्रवाई ( ETV BHARAT )

धमतरी : छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत होते ही धमतरी में अवैध धान परिवहन का सिलसिला शुरू हो गया है. जिले में बिचौलियों और कोचियों के जरिए अवैध धान खपाने की कोशिश की जा रही है. धान खरीदी के पहले दिन और दूसरे दिन में धमतरी जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. दो दिनों के अंदर कुल 952 बोरा धान जब्त किया गया है.

धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर एक्शन धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले में अवैध धान परिवहन पर लगातार एक्शन जारी है. संयुक्त टीमें धान के अवैध परिवहन, भंडारण और खरीदी-बिक्री पर नजर रख रही हैं. खरीदी व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए मैदानी स्तर पर जांच और कार्रवाई का सिलसिला जारी है. दो दिनों में हुई कार्रवाई के दौरान ग्राम घुटकेल से 147 बोरा, उमरगांव से 300 बोरा, सांकरा से 150 बोरा, बनरौद नाका से 300 बोरा और अरौद से 55 बोरा धान जब्त किया गया है.