धान तिहार में अवैध धान खपाने की कोशिश, धमतरी जिला प्रशासन का तगड़ा एक्शन , 80 हजार कट्टा और 952 बोरा धान जब्त
धमतरी में अवैध धान के परिवहन एवं भंडारण पर कार्रवाई हुई है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 7:04 PM IST
धमतरी : छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत होते ही धमतरी में अवैध धान परिवहन का सिलसिला शुरू हो गया है. जिले में बिचौलियों और कोचियों के जरिए अवैध धान खपाने की कोशिश की जा रही है. धान खरीदी के पहले दिन और दूसरे दिन में धमतरी जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. दो दिनों के अंदर कुल 952 बोरा धान जब्त किया गया है.
धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर एक्शन
धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले में अवैध धान परिवहन पर लगातार एक्शन जारी है. संयुक्त टीमें धान के अवैध परिवहन, भंडारण और खरीदी-बिक्री पर नजर रख रही हैं. खरीदी व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए मैदानी स्तर पर जांच और कार्रवाई का सिलसिला जारी है. दो दिनों में हुई कार्रवाई के दौरान ग्राम घुटकेल से 147 बोरा, उमरगांव से 300 बोरा, सांकरा से 150 बोरा, बनरौद नाका से 300 बोरा और अरौद से 55 बोरा धान जब्त किया गया है.
जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाए रखने के लिए विभागीय टीमों द्वारा लगातार जांच की जा रही है. अवैध धान के परिवहन और भंडारण की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि खरीदी व्यवस्था में अनियमितता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. पूरे जिले में यह कार्रवाई जारी रहेगी- बसंत कोर्राम, खाद्य अधिकारी, धमतरी
धमतरी के सीमावर्ती इलाकों पर नजर
धमतरी जिला प्रशासन ने धान उपार्जन केंद्रों, सीमावर्ती मार्गों, मंडियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. दूसरे क्षेत्रों से धान लाकर जिले में खपाने अथवा अवैध रूप से भंडारण पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध धान के भंडारण, परिवहन और खरीदी-बिक्री में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही किसानों से अपील की गई है कि वे अपने पंजीकृत रकबे का धान निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही उपार्जन केंद्रों में बेचें. धान खरीदी में किसी भी तरह से बिचौलियों की मदद न लें .
स्टॉक नहीं मिलने पर 80 हजार कट्टा धान जब्त
भोयना स्थित एके राइस इंडस्ट्रीज की दोनों इकाइयों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जांच टीम ने दोनों राइस मिलों से 32,878 क्विंटल धान और 1,425 क्विंटल चावल जब्त किया है. जब्त धान की मात्रा करीब 80 हजार कट्टों के बराबर बताई गई है. अनुविभागीय अधिकारी डॉ. कल्पना ध्रुव के अनुसार, निरीक्षण के दौरान फर्म संचालक अकील अहमद खान मौके पर मौजूद नहीं थे. उपस्थित मुंशी सोहेल रजा जांच दल के सामने धान और चावल का स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं कर सके. स्टॉक पंजी नहीं मिलने पर टीम ने नियमानुसार भंडारित खाद्यान्न का सत्यापन किया, जिसमें बड़ी मात्रा में धान और चावल पाया गया.