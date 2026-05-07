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रेत के अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीणों का धमतरी कलेक्टोरेट घेराव, अछोटा सरपंच और ग्राम विकास समिति पर गंभीर आरोप

अछोटा में महानदी से हो रहे कथित अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, झूठी शिकायतें कर गुमराह करने का आरोप

Dhamtari Achhota Villagers Protest
रेत के अवैध उत्खनन को लेकर ग्रामीणों का धमतरी कलेक्टोरेट घेराव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 7, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: जिले के ग्राम अछोटा में महानदी से हो रहे कथित अवैध रेत उत्खनन को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम विकास समिति और सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

झूठी शिकायतें कर गुमराह करने का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम अछोटा महानदी से रेत का अवैध खदान सरपंच के संरक्षण में ग्राम विकास समिति की ओर से संचालित किया जा रहा है. समिति के अध्यक्ष और सचिव ने गांव के ही एक युवक अमन को प्रतिमाह के हिसाब से खदान संचालन का जिम्मा सौंपा है. यहां से प्रति ट्रैक्टर 300 रुपये की वसूली की जा रही है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जब भी शासन-प्रशासन की टीम अवैध खदान पर कार्रवाई करने आती है तो तब कुछ लोगों की भीड़ के माध्यम से झूठी शिकायतें की जाती है और अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है.

धमतरी के अछोटा गांव में प्रदर्शन (ETV BHARAT)

ग्रामीणों पर भी दबाव

लोगों का कहना है कि कार्रवाई से बचने के लिए दूसरे लोगों के नाम से शिकायतें भी कराई जाती हैं. ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि गांव में शिकायत करने वालों पर दबाव बनाया जाता है और मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिससे गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है. ग्रामीणों ने सरपंच, ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इसके अलावा सरपंच और उनके पति पर पंचायत संचालन में नियमों की अनदेखी करने और पंचों को निष्कासित करने की प्रक्रिया में शामिल रहने का भी आरोप लगाया गया है.

गांव में वर्तमान समय में जो माहौल बना हुआ है, वह चिंताजनक है. ग्राम पंचायत और ग्राम विकास समिति लोगों को अपमानित कर भ्रष्टाचारी बताकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है- पूर्व उपसरपंच अनीश कुमार देवांगन

पूर्व उपसरपंच ने लगाए आरोप

पूर्व उपसरपंच अनीश कुमार देवांगन ने कहा कि बिना विधिसम्मत प्रस्ताव के राशि आहरण और अन्य अनियमितताओं को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले में निष्पक्ष और विधिसम्मत कार्रवाई की जाए ताकि गांव में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे.

वहीं मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार दुर्गेश तंवर को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा. उन्होंने कहा कि ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक भेजा जाएगा और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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