धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा, महिला की मौत, एक घायल

धमतरी में सड़क हादसे में 27 वर्ष की महिला की मौत हुई है. घायल युवक महिला का भाई बताया जा रहा है.

DHAMTARI ACCIDENT
धमतरी सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 17, 2025 at 10:13 AM IST

2 Min Read
धमतरी: जिले में सड़क हादसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. फिर एक हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र के स्टेट हाइवे में कोलियारी गांव में हुई है. मोटरसाइकिल सवार भाई-बहन को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी.

अज्ञात गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर

धमतरी जिले के कोलियारी गांव के पास मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. अज्ञात वाहन ने बाइक सवार भाई-बहन को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बहन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया.

बहन की मौके पर मौत, भाई की इलाज जारी

बताया जा रहा है कि दोनों भाई-बहन शहर के आधारी नवागांव वार्ड के निवासी थे. वे किसी निजी काम से ग्राम अछोटा गए हुए थे. काम निपटाकर मोटरसाइकिल से घर लौटते समय कोलियारी गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को रौंद दिया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल धमतरी लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

धमतरी पुलिस कर रही जांच

घटना की सूचना मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं मृतका का नाम थनेश्वरी नारवे 27 वर्ष और घायल भीमराव 25 वर्ष बताया जा रहा है. घायल भीमराव का इलाज जारी है. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है. जिला अस्पताल के डॉक्टर तेजस शाह ने बताया कि सड़क हादसे में एक महिला की मौत हुई है वही एक घायल है घायल युवक के सिर पर चोट है. इलाज जारी है.

संपादक की पसंद

