रफ्तार का कहर, बाइक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, एक की मौत, मां और बेटी गंभीर

बताया जा रहा है कि बाइक सवार ने हेलमेट भी पहना हुआ था, लेकिन कार की भीषण टक्कर के चलते उसकी जान नहीं बच पाई.

Dhamtari Accident
रफ्तार का कहर, बाइक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 20, 2025 at 2:13 PM IST

धमतरी: जिले में हादसों का सिलसिला नहीं थम रहा है. एक बार फिर तेज रफ्तार ने एक व्यक्ति की जान ले ली. बताया जा रहा है कि बाइक सवार महिला पुरुष और बच्ची को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. जिसकी वजह से मौके पर ही बाइक चला रहे व्यक्ति की मौत हो गई.

मां-बेटी घायल: शनिवार की सुबह ये हादसा हुआ जिसमें मां और बेटी गंभीर रूप से घायल है. बताया जा रहा है कि बाइक सवार ने हेलमेट भी पहना था इसके बावजूद उसकी जिंदगी नहीं बची. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, नगरी से नहावन कार्यक्रम होने के बाद बाइक में तीनों घर लौट रहे थे. इसी दौरान कार ने टक्कर मार दी जिसमें बाइक सवार महिला पुरुष और बच्ची कई फीट उछलकर गिर गए.

Dhamtari Accident
धमतरी में सड़क हादसा, एक की मौत, मां और बेटी गंभीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया: हादसे के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. एंबुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया. दुगली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 40 साल की गीताबाई साहू जिला बालोद निवासी और उनकी 16 साल की बेटी सीमा साहू घायल हुई है.

कार चालक मौके से फरार: बाइक चला रहे दुर्ग निवासी भुनेश्वर साहू (30 साल) की मौके पर ही मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि इस हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ओवर टेक करने के दौरान मारी टक्कर: दुगली निवासी स्थानीय सुरेंद्र ध्रुव ने बताया कि कार काफी तेज रफ्तार में थी. ड्राइवर एक ट्रक को ओवरटेक करने की फिराक में था. वहीं सामने से आ रही बाइक को उसने जोरदार टक्कर मार दी.

3 दिन पहले भी हुआ हादसा: धमतरी जिले के कोलियारी गांव के पास मंगलवार को भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. अज्ञात वाहन ने बाइक सवार भाई-बहन को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बहन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया.

